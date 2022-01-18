Новый электробус-гармошка проходит тестирование в городских условиях

Фото: ГУП «Мосгортранс»

14 января в «Мосгортрансе» показали первый электробус-гармошку. Сейчас он проходит тестирование в городе. «Вечерняя Москва» изучила новый вид транспорта.

Электробусы на дорогах столицы уже четвертый год. За это время на городские маршруты вышла тысяча машин.

Сегодня электробусы — самый экологичный вид общественного транспорта. Они помогают сократить количество вредных выбросов в атмосферу, улучшают экологическую обстановку в Москве, делая наш город чище и безопаснее для здоровья.

В начале этого года на маршрут Т34 вышел опытный образец электробуса-гармошки. Пока что это единственный экземпляр такого вида транспорта, и чтобы запустить его в полноценное серийное производство, требуется провести испытания.

— Новый инновационный электробус-гармошка — это первый электробус в Москве с электрическим отопителем, который не выделяет выбросов в атмосферу. Он вмещает 135 пассажиров, оборудован системами климат-контроля, повышенной безопасности при управлении, автоматическим торможением при снижении дистанции до опасного уровня и оснащен полным боковым обзором с соответствующем информированием водителя, — рассказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул. — Все это делает поездку в нашем электробусе экологичной, безопасной и комфортной. Электробус-гармошка полностью готов к эксплуатации, и будет ходить по маршруту т34 метро Парк Победы – Юго-западная, поэтому любой пассажир сможет оценить все преимущества нового и современного транспортного средства.

Заражается такой электробус всего за 20 минут, то есть ему нужно столько же времени, сколько и обычному. На одном зарядке «гармошка» может проехать до 90 километров.

Для тестирования выбрали опытного водителя с большим стажем работы. За рулем общественного транспорта Артем Неклеёнов уже десять лет. Начинал с троллейбуса, затем обучился управлению электробусом. Чтобы управлять «гармошкой», он также получил дополнительную категорию прав группы Е.

— При вождении такого длинного электробуса есть свои особенности, — поделился Артем. — Например, нужно быть еще внимательнее на дороге, из-за разных габаритов — длина обычного электробуса 11 метров, а этого 18 метров — им сложнее управлять.

Кроме того, вес тоже влияет на вождение. По словам Артема, обычный электробус весит примерно 11 тонн, а «гармошка» 28 тонн.

— Это сказывается на пути торможения — он больше, поэтому и тормозить надо начинать заранее, — пояснил он.

При всем при этом водитель считает, что управлять длинным электробусом в чем-то даже проще. На поворотах он уже приспособился, так что никаких трудностей с этим не возникает. Зато «гармошка» вмещает больше пассажиров, значит, в будущем сможет разгрузить наиболее популярные маршруты.