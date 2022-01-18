На платформе «Город идей» запустят новый проект «Комфортная Москва»

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В новом проекте жители предложат идеи благоустройства сквера на улице Юности, а также поделятся мнением о жизни столичных парков, скверов и прогулочных зон. Проект продлится с 25 по 31 января.

C 25 по 27 января будет проходить этап проекта «Предлагай» — на этом этапе жители столицы смогут отправить свои предложения. Идеи будут принимать по трем направлениям: благоустройство сквера на улице Юности, его оформление, а также создание и освещение там пешеходных зон. Последнее благоустройство сквера проводили еще до 2014 года, и сейчас предстоящий проект благоустройства планируют создать, учитывая мнение москвичей. В сквере любят проводить время жители района Вешняки и Восточного округа. На территории сквера есть небольшая скейт-площадка, крытый каток «Ледо», а также две детские и одна спортивная площадки.

Этап тематических обсуждений будет посвящен всем столичным паркам и скверам. Жители поделятся мнением о выставках в столичных парках, их тематическом оформлении в праздники, обустройстве площадок для творческих коллективов и установке арт-объектов в московских парках и скверах. Участники также расскажут о своих любимых прогулочных зонах и выскажут мнение о зарубежном опыте благоустройства парковых территорий.

С 25 по 29 января эксперты проекта «Комфортная Москва» будут оценивать идеи участников. Среди экспертов — руководитель Департамента капитального ремонта города Москвы, а также специалисты в сфере благоустройства и развития городской среды.

Предложения жителей, которые пройдут экспертный отбор, попадут на этап голосования. Самые востребованные идеи будут реализованы в городе.

Присоединиться к проекту можно уже сейчас на платформе «Город идей», с 25 января участники смогут предлагать свои идеи. А в проекте «Активный гражданин» стартовало голосование о проекте «Комфортная Москва».

Проект запустят совместно с Департаментом капитального ремонта города Москвы. Главная его цель — услышать мнение москвичей о благоустройстве сквера на улице Юности.