Рынку нужны программисты, курьеры и строители

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По данным аналитиков крупного сервиса по поиску работы, в 2021 году медианная зарплата в массовых профессиях увеличилась на 17 процентов и составила в среднем 35 тысяч рублей. При этом в 2020 году этот показатель равнялся 30 тысячам рублей.

Аналитики сервиса отметили, что рост заработной платы зафиксирован в автомобильном бизнесе, в сфере транспорта и логистики, в строительстве и в области управления персоналом.

По словам руководителя столичного кадрового агентства Елены Лимоновой, есть два фактора, которые повлияли на рост медианных зарплат.

— Во-первых, это отложенный спрос. В 2020 году интерес потребителей к некоторым товарам и услугам сократился, а потому работодатели сокращали и замораживали зарплаты сотрудников. Сейчас же экономика начинает восстанавливаться, меняется потребительское поведение. Пришло время возвращать оплату труда на привычный уровень, — говорит Елена Лимонова.

Вторая причина роста зарплат — нехватка кадров.

— Аналитики отметили, что прибавку к зарплате получили специалисты массовых, актуальных профессий. Часто именно в этих сферах работали выходцы из других стран. Но с ужесточением миграционной политики в последнее время возникла острая нехватка кадров в этих профессиях. Работодатели готовы привлекать россиян на такие вакансии высокими зарплатами, — считает Лимонова.

По ее словам, в 2022 году самой популярной и высокооплачиваемой будет IT-сфера.

— В период пандемии компании автоматизируют все процессы. А потому востребованными на рынке труда останутся разработчики и тестировщики программ, специалисты по кибербезопасности. Увеличился интерес молодежи к медицинской сфере из-за развития новых технологий. Нужны кадры в строительной сфере — рабочий персонал и управленцы, — говорит Елена Лимонова. — Вырастет потребность в хороших продажниках. Ведь сейчас компании пытаются наверстать упущенную прибыль за 2020–2021 годы.

Карьерный консультант Анастасия Добровольская добавляет, что в 2022 году прекрасно будут себя чувствовать специалисты по производству контента, курьеры, сотрудники в области внутренней логистики, продаж, маркетинга.

— При этом есть профессии, которые пострадали из-за тотальной цифровизации, которая началась во время пандемии. Это специалисты колцентров, бухгалтеры. Их постепенно заменяют роботы. Некоторые туристические компании, которые не смогли адаптироваться под современный рынок и до сих пор подбирают гостиницы и билеты клиентам вручную, постепенно сместят с рынка онлайн-сервисы, где можно купить и забронировать все необходимое в два клика, — говорит Добровольская.

Из-за цифровизации в 2022 году эксперты прогнозируют понижение спроса и на рабочие профессии.

— В последние годы наблюдается дефицит специалистов некоторых прикладных специальностей: слесарей, механиков, столяров. Это неудивительно. Сейчас такое количество профессий, позволяющих зарабатывать не выходя из дома, например, специалист по продвижению в соцсетях, копирайтер, разработчик сайтов, пиар-менеджер... Этому можно быстро научиться и потом получать достойную зарплату, — говорит Елена Лимонова.

При этом на производствах уровень зарплаты и условия труда, как правило, не достаточно хорошие.

— Чтобы руководство предприятий увеличило зарплату сотрудникам, им нужно повысить ценник на свой продукт или услугу. Не все на это идут, потому что понимают, что так они не смогут выдержать конкуренцию, например с китайскими производителями. Так что если компании испытывают нехватку рабочих рук, им нужно менять условия труда,— заключила Лимонова.