Для московских школьников подготовили подборку МЭШ об операции «Искра»

Встреча бойцов Волховского и Ленинградского фронтов в районе рабочего поселка № 1 во время операции по прорыву блокады Ленинграда. (Операция«Искра») / Фото: Григорий Чертов/РИА Новости

18 января исполняется 79 лет операции «Искра», которая считается переломной в сражении за Ленинград. Узнать больше об этом историческом событии помогут приложения «Московской электронной школы».

С 12 по 30 января 1943 года силами двух советских фронтов — Ленинградского и Волховского — проводилась наступательная операция «Искра», главной целью которой было прорвать блокаду Ленинграда. Войска мощными ударами навстречу друг другу рассекли оборону вермахта и за несколько дней отбросили противника от берега Ладоги на 12 километров. Познакомиться с хроникой событий тех лет, можно благодаря видео в Библиотеке МЭШ.

К началу 1943 года положение окружённого немецкими войсками Ленинграда было очень тяжелым. Войска Ленинградского фронта и Балтийский флот были изолированы от остальных сил Красной Армии. На улицах и площадях второй столицы Союза продолжали рваться снаряды и бомбы, рушились здания. Город был под постоянной угрозой авианалетов и артиллерийского обстрела. Предыдущие попытки деблокады Ленинграда в 1942 году — Любанская и Синявинская наступательные операции, не принесли успеха. Подробнее о событиях начала 1943 года можно узнать из приложения.

Днем полного снятия блокады Ленинграда официально считается 27 января 1944 года, но операция «Искра» позволила частично деблокировать осажденный город и облегчить его положение. До этого с Большой землей Ленинград соединяла лишь знаменитая «Дорога жизни», проложенная по льду Ладожского озера. Подвиг жителей блокадного Ленинграда - символ мужества и бесстрашия. В «Московской электронной школе» представлены не только интерактивные уроки по этой теме. Выполнив математические уравнения, ребята узнают больше о жизни блокадного Ленинграда.

Блокада Ленинграда — одна из самых трагичных и, в то же время, героических страниц в истории Великой Отечественной войны. Когда началась операция, сколько длилась и какой вклад в освобождение города внесли жители? Об этом и многом другом можно узнать, пройдя викторину.

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