«Недорого, без пробок»: какие направления выбирают москвичи по программе «Туристический кешбэк»

Вероника Поликарова (справа) с сыном Тимофеем и подругой Надеждой Подтиховой ждут прибытия аэроэкспресса. Они отправляются в путешествие по России: сначала полетят в Санкт-Петербург, а оттуда поедут изучать достопримечательности Казани / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

18 января стартовал новый этап программы субсидирования поездок по России «Туристический кешбэк». Москвичи уже начали активно покупать путевки по выгодным условиям.

На Белорусском вокзале как всегда многолюдно. Кто-то садится на поезда дальнего следования, а кто-то ждет аэроэкспресс до Шереметьева. Одна из них — москвичка Вероника Поликарова.

— Это самый удобный вариант добраться до аэропорта. Быстро, недорого, без пробок, — говорит Вероника, держа за руку сына Тимофея, который с интересом рассматривает все вокруг.

Она с сыном и подругой Надеждой Подтиховой улетает в Санкт-Петербург, а оттуда они отправятся изучать достопримечательности Казани.

— Мы решили не упускать возможность и первый раз воспользовались программой туристического кешбэка. Здорово! И страну посмотрим, и сэкономим немного. Я даже подумываю о том, чтобы отправиться в путешествие по России и весной, во время отпуска, — говорит Надежда Подтихова.

Туристические агентства тоже активно подключаются к программе. Например, руководитель турфирмы Диана Фердман отмечает, что бронирования путевок в перерыве между двумя этапами программы кешбэка были довольно редкими.

— Многие люди очень ждали возобновления акции. По итогам предыдущих ее этапов можно с уверенностью сказать, что кешбэк, безусловно, простимулировал продажи туров по России, — рассказала Диана Фердман.

Зато с запуском нового этапа программы бронирования туров стали более частыми. По словам Дианы Фердман, наиболее востребованные направления у москвичей — Сочи, Калининград, Карелия, Архангельск, Казань. Активно покупают туры на Байкал и Алтай.

Тревел-эксперт и основатель турагентства Марина Чепнян рассказывает, что рынок туризма постепенно восстанавливается после тяжелого удара, вызванного пандемией. И программа кешбэка поспособствовала этому процессу.

— 2021 год показал, что российским отдыхающим внутренний туризм интересен. Путешествовать по родной стране выгодно и удобно. Никаких загранпаспортов не требуется, и языкового барьера нет, зато много необычных направлений. Каждый может выбрать то, что интересно конкретно ему. В связи с этим многие города и регионы предоставляют дополнительные выгодные акции, активно развивают инфраструктуру, — говорит Марина Чепнян.

Она добавила, что спросом пользуются и оздоровительные туры. Поездки на лечение тоже входят в программу туристического кешбэка.

Напомним, чтобы получить частичный возврат средств за путешествие по России, нужно оплатить путевку до 12 апреля и отправиться в тур не позднее 30 апреля. Для круизов дата смещена на более поздний срок: получить кешбэк можно за поездки, совершенные до 1 июня.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Российского союза туриндустрии, в 2021 году туристическим кешбэком воспользовались 1 700 000 человек. Они получили суммарную скидку в 6 700 000 рублей. Программа показала отличные результаты: в Крым за 2021 год съездили 9 000 000 человек, в Краснодарский край — 16 500 000 россиян. А зарубежные страны, по данным РСТ, в 2021 году посетили лишь 7 700 000 россиян.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Илья Уманский, глава комитета по внутреннему туризму ассоциации туроператоров России:

— Москва традиционно занимает лидирующие позиции у россиян, путешествующих с «Туристическим кешбэком». Новый этап только начался, поэтому прогнозы строить сложно, но, думаю, столица вновь будет вызывать большой интерес у людей. Дело в том, что сейчас этап межсезонья, и такие города, как Москва, — прекрасное место, чтобы провести здесь несколько дней. Например, в 2021 году субсидирование туров пришлось на начало лета, поэтому столица уступила курортам Краснодарского края и Черноморского побережья.