Москвичам рассказали, с чего начать поиск работы

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Благодаря поддержке карьерных консультантов выпускники учебного центра «Профессионал» смело выходят на рынок труда. Опытные специалисты центра знают, как помочь москвичам в кратчайшие сроки найти новую работу.

Многие совершают ошибки при трудоустройстве еще на подготовительном этапе. Например, не оценивают рынок труда, не указывают важные данные в своем резюме или выбирают для его размещения неподходящий ресурс. Если обратиться за помощью к грамотному специалисту, можно значительно облегчить себе задачу и ускорить процесс поиска работы.

Карьерный консультант центра «Профессионал» Альбина Зайнуллина рекомендует начинать поиск новой работы с постановки цели и составления своей идеальной вакансии.

— При составлении идеальной вакансии необходимо выделить важные для вас критерии работы. Пропишите свои требования: например, на какой уровень заработной платы вы рассчитываете, насколько далеко от дома хотели бы работать, — советует Альбина Зайнуллина.

Второй шаг — изучение рынка труда. Это можно сделать, проанализировав различные сайты поиска работы. Важно учесть, насколько в данный момент велик спрос на специалистов вашего профиля. Это можно определить по количеству активных вакансий. Также интернет поможет узнать среднюю заработную плату по рынку. Вы сможете объективно оценить свою стоимость как специалиста, не завышая и не занижая своих зарплатных ожиданий.

— Соискателям я рекомендую особое внимание уделять требованиям работодателей. Таким образом можно определить наиболее востребованные компетенции и сделать правильные акценты в резюме. Также следует просмотреть резюме конкурентов. Изучив насколько чужих резюме, можно определить профессиональные качества, которые отличают вас от большинства аналогичных специалистов. Это будет ваше преимущество перед остальными соискателями, — поделилась секретом Альбина.

Имея полное представление о рынке труда и конкурентах, можно приступать к составлению собственного резюме. В нем важно четко сформулировать должность, основные профессиональные навыки и компетенции, кратко описать успешно реализованные проекты. Также необходимо определить уровень заработной платы, на который вы рассчитываете. При составлении резюме будьте лаконичны и придерживайтесь официально-делового стиля.

— Самое главное при поиске работы — это индивидуальный подход. В «Профессионале», помимо групповых встреч, слушатели и выпускники могут записаться на персональную консультацию. На индивидуальных встречах мы разбираем конкретные ситуации. Находим точку пересечения желания, возможностей и потребностей человека. Исходя из этого, выстраиваем индивидуальный маршрут трудоустройства и в итоге получаем счастливого трудоустроенного москвича, — говорит карьерный консультант.

Помощь рядом

Если вы хотите попасть на курсы в центр «Профессионал», необходимо обратиться в центр занятости населения или оформить заявку на сайте. Все документы можно заполнить дистанционно.

Направление на бесплатное обучение могут получить безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены малоимущих семей с детьми.