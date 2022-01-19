Более пяти тысяч педагогов приняли участие в воркшопах по работе с особенными детьми

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Цикл встреч под названием «Педагог, реализующий адаптированную общеобразовательную программу» стартовал в сентябре 2021 года.

Более пяти тысяч педагогов приняли участие в воркшопах по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, организованных специалистами Городского психолого-педагогического центра Москвы.

Воркшопы в рамках цикла встреч «Педагог, реализующий адаптированную общеобразовательную программу» проходят раз в месяц: на каждом из них подробно разбираются особенности работы с детьми, которым требуется особое педагогическое внимание.

Так, в сентябре педагоги познакомились с особенностями работы со школьниками с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а в октябре рассмотрели варианты обучения детей с тяжелыми нарушениями речи. На каждой встрече представители разных московских школ делятся своим опытом с коллегами.

— Адаптированные общеобразовательные программы позволяют детям с особыми образовательными потребностями учиться наравне с другими детьми. Специалисты нашего Центра и педагоги школ-участниц проекта «Ресурсная школа» делятся своими практическими наработками в области инклюзивного образования: как эффективно адаптировать учебный материал к особенностям школьников, как грамотно использовать материал «Московской электронной школы» при работе с особыми детьми, — отметила начальник отдела Городского психолого-педагогического центра Ольга Голованова.

В феврале и марте запланированы встречи по взаимодействию педагогов с детьми с интеллектуальными нарушениями, а также по особенностям работы со специальной индивидуальной программой развития ребенка (СИПР). Следить за анонсами можно на сайте Центра.