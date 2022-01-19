Всегда готовый удивлять. Римасу Туминасу — 70 лет

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

20 января Римасу Туминасу, художественному руководителю Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, исполняется 70 лет.

Про Римаса Туминаса известно все и… ничего. Именно так: казалось бы, из его интервью, а он давал их немало, его биография известна до мелочей, да и мыслями своими этот современный философ делился щедро. Тем не менее любое столкновение со вселенной по имени Римас Туминас похорошему шокирует. Так, в прошлом году перед премьерой многочасового спектакля «Война и мир» зрители перешептывались: ну как идти, столько часов просто не высидишь! А Туминас снова удивил, создав масштабную, колоссальную постановку, которую «проглатываешь» на одном дыхании, ни на миг не ощущая усталости. Но главное в другом: спектакль современен настолько, что ты не чувствуешь временного мостика в двести лет, узнавая и не узнавая героев Толстого, заново «прочитанных» Туминасом.

В театр его привел Чехов. Завороженный глубиной его пьес, Туминас именно с Чехова вступил на путь постижения русской классики, не завершенный до сих пор. Римас Владимирович не раз говорил о том, что он — человек, живущий в XIX веке, что современный мир ему не так интересен. Или не так: все современное и актуальное он находит в русской классике, читая ее по-новому.

Реакцию режиссерское прочтение вызывает разную: кто-то им восхищен, кто-то не принимает абсолютно. Но Туминас ни на чем не настаивает — он просто делится своим взглядом, оставляя за зрителем право разделять его или не разделять.

Сегодня за Римасом Туминасом прочно закрепилось «звание» философа. И все его постановки имеют не один-два, а десятки планов и слоев: это каждый раз колоссальный предмет для обсуждения и долгого внутреннего разбора. И как поклонники, так и непоклонники его творчества не будут спорить с фактом: Римас Туминас — это уже не просто имя, связанное с театром, а настоящая театральная эпоха. Именно в нем когда-то увидел своего преемника Михаил Ульянов. И у Туминаса в этом году двойной юбилей — его личный и 15 лет, как он — неотъемлемая часть легендарного Вахтанговского театра. С его появлением на посту худрука этот театр сильно изменился.

И самое главное — Туминас вернул в столицу то, что всегда было очень важной частью культурной стороны ее жизни: театральные споры и обсуждения, предпремьерные зрительские ожидания. И свое столетие один из лучших театров столицы и страны встретил в отличной, «боевой» форме.

«Убеждаюсь, что пока еще я сам себе интересен. И это несколько раз проверяю: чем интересен? Не убеждаю в этом себя, не уговариваю, а гляжу на себя со стороны, нахожу мотивации, погружаюсь в материал, в понимание театра. И это дает мне силы...» — так сказал Туминас в одном из интервью, когда уже стало ясно, что его «Война и мир» не просто стала главной постановкой юбилейного сезона Вахтанговского театра, а войдет в историю как знаковая.

И он продолжает искать и философствовать. Мечтать, что когда-нибудь в России поставят памятник чеховскому дяде Ване, одному их любимейших персонажей Туминаса, и это будет памятник милосердию и свету человеческой души, о которой в той или иной степени и рассказывают все постановки режиссера.

На день рождения режиссер скрылся от поздравлений и звонков. Но скрылся невольно: работа!

— Римас Владимирович занят в Венецианском Teatro Carlo Goldoni, на одной из трех площадок Teatro Stabile Del Veneto, адаптацией пьесы Ибсена «Привидения» («Призраки»), — сообщила «ВМ» глава пресс-службы Театра имени Евгения Вахтангова Елена Кузьмина. — В заглавной роли там занята выдающаяся австрийская артистка Андреа Йонассон!

И правда: вдова культового режиссера Джорджо Стрелера несколько дней назад на своей странице в соцсетях разместила фото с улыбающимся Туминасом и сообщила о начале репетиций. Ныне они идут полным ходом, затмевая собой даже юбилей. Но мы о нем не забыли.

С юбилеем, Римас Владимирович! Сил вам, здоровья, вдохновения. Творите нам на радость, изумление и, возможно, на бурные споры. В конце концов, только так и рождается истина. А ведь ради встречи с ней мы и живем.

ДОСЬЕ

Римас Владимирович Туминас родился 20 января 1952 года в Литовской ССР. Театральный режиссер, художественный руководитель Государственного академического театра им. Е. Вахтангова (с 2007 года). Лауреат Национальной премии Литвы по культуре и искусству и Государственной премии Российской Федерации. Лауреат премий «Золотая маска», «Чайка». Трехкратный лауреат театральной премии «Хрустальная Турандот».