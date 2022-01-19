Сознательные люди. Пассажиры стали реже нарушать масочный режим

Старший инспектор-контролер ГКУ «Организатор перевозок» Юлия Хитрова просит пассажирку троллейбуса № 7 надеть маску / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

19 января сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» провели рейд по соблюдению масочного режима в столичном транспорте. Инспекторы проверили наличие средств индивидуальной защиты у пассажиров трамваев, электробусов, автобусов.

Старшие инспекторы-контролеры Владислав Тиханкин и Юлия Хитрова заходят в автобус № 53М. Заметив одетых в темно-синюю форму молодых людей, пассажиры начали осматриваться по сторонам. Те, кто сидел без маски, начинают судорожно искать в карманах спасительные средства защиты.

Владислав подходит к молодому человеку по имени Жаргалбек, который смотрит в окно, развалившись в кресле, представляется и просит надеть средство защиты.

— У меня нет с собой маски, и вообще мне скоро уже выходить, — говорит пассажир.

— За нарушение мер профилактики коронавируса положен штраф, — объясняет инспектор. — Вы не можете находиться в транспорте без маски.

Мужчина с недоумением посмотрел на контролера. Заметив камеру на груди Владислава и красную нашивку на рукаве с надписью «Организатор перевозок», он достал помятую маску из кармана и натянул ее на лицо.

Но пассажир все равно нарушил постановление, поэтому инспектор Тиханкин составляет протокол. Один экземпляр он отдает нарушителю, второй оставляет себе.

— У вас есть десять суток на обжалование постановления и два месяца на оплату штрафа, — сообщил пассажиру Владислав.

Проверка продолжилась в городском троллейбусе № 7. Старший инспектор-контролер Юлия Хитрова подходит к девушке без маски, стоящей у валидатора.

— Здравствуйте. Почему вы без маски? Наденьте, пожалуйста, — говорит ей Юлия.

— Ой, забыла! Сейчас, — растерянно ответила девушка и надела средство защиты.

Контролер просит документы для составления протокола.

По словам Хитровой, не все пассажиры, которые не носят маски, адекватно реагируют на замечания. Некоторые отталкивают проверяющих, пытаются убегать.

— Таких случаев стало меньше. Люди начали ответственно относиться к соблюдению мер безопасности, — добавил Тиханкин.

ЭТО ЗАКОН

Согласно пункту 1 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 № 31, граждане должны носить лицевые маски при посещении общественных мест, в частности в транспорте. Нарушение этого пункта предусматривает штраф в размере пяти тысяч рублей.