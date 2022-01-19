В столице начали работать курсы повышения квалификации по вопросам антитеррористической защищенности объектов

Преподаватель «Школы дополнительного образования — антитеррор» Юрий Рудовол (слева) рассказывает слушателю образовательного курса Дмитрию Ребрикову о правильной организации эвакуации в здании больницы в случае неожиданной террористической угрозы / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

19 января,в среду, в столичной «Школе дополнительного образования — антитеррор» прошло первое очное занятие для москвичей. Повысить свою квалификацию пришли 25 специалистов.

«Школу дополнительного образования — антитеррор» создали в конце прошлого года по инициативе столичного Департамента региональной безопасности и борьбы с коррупцией. Новое учреждение расположено в здании «Московского исследовательского центра» недалеко от станции метро «Проспект Мира». Специалисты центра на протяжении нескольких месяцев готовили образовательную программу, которая поможет сотрудникам, работающим в социальной сфере, защитить окружающих от возможной террористической угрозы.

В задачи курса входит научить людей заранее распознавать злоумышленника, входящего в здание, оперативно реагировать на захват или нападение террориста, правильно подготовить все аварийные выходы в здании к эксплуатации и многое другое.

По словам преподавателя школы Юрия Рудовола, сегодня в класс пришли заниматься сотрудники сферы здравоохранения. Это и руководители медицинских учреждений, и те, кто отвечает за антитеррористическую безопасность в этой организации. У слушателей уже было несколько дистанционных занятий, поэтому на сегодняшнюю встречу они пришли подготовленными.

— Для наших специалистов дополнительно создан портал «Электронная среда», где они всегда могут ознакомиться с материалами лекций или пройти тестирование. Это очень удобно, ведь все находится под рукой и легко запоминается благодаря интерактивной подаче материала, — говорит Юрий Рудовол.

Кстати, атмосфера на занятиях примерно такая же, как, например, в аудитории вуза. А вот сам класс, где проходит процесс обучения, оборудован по последнему слову техники: у каждого слушателя свой персональный компьютер, а преподаватель читает лекцию с использованием интерактивной доски. Ученики слушают Юрия Рудовола внимательно, задают вопросы, участвуют в дискуссиях.

Специалист по антитеррористической деятельности и безопасности научно-практического Центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Ребриков признается, что занятие в «Школе дополнительного образования» для него — важный шаг для повышения собственной квалификации. По его мнению, такие образовательные программы нужны еще и для того, чтобы сотрудники соцучреждений знали и могли бы объяснить другим, как необходимо себя вести при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Если, например, все проинструктированы, как нужно действовать при пожаре, то при возможной террористической угрозе многие люди могут запаниковать.

— У преподавателя большой опыт работы в данной сфере, и он на примерах объясняет нам, как необходимо действовать в том или ином случае, — говорит Ребриков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Крахмальная, начальник одела методического обеспечения экспортных исследований и организации профессионального обучения:

— Мы видим, что первое занятие в «Школе дополнительного образования — антитеррор» прошло успешно. Наше руководство планирует и дальше совершенствовать нашу образовательную программу, привлекать к ней еще большее количество специалистов из других сфер. Сейчас мы стараемся работать с обратной связью от наших учеников.

СПРАВКА

ГБУ «Московский исследовательский центр» является одним из ведущих экспертных учреждений, эффективно решающих актуальные задачи в области региональной безопасности города Москвы. Ведомство представляет собой многофункциональное учреждение, где регулярно проходят научные конференции и образовательные программы.