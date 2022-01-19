Спасаем экологию — получаем выгодные бонусы

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В среду, 19 января, на площади около Ленинградского и Ярославского вокзалов установили три специальных аппарата по приему пластиковой и алюминиевой тары. Они называются фандоматы.

Пока аппараты будут работать в тестовом режиме.

— Можно будет сдать пластиковые бутылки объемом от 0,2 до 2 литров, а также алюминиевую тару, — сообщила сотрудник пресс-службы ОАО «РЖД» Оксана Быхова. — Многие люди приезжают на вокзал заранее, за полчаса до отправления поезда. В это время пассажиры едят, пьют воду. Теперь пустую тару можно сдать в фандоматы и получить бонусы.

Зарегистрированные в программе Ecoplatform пользователи смогут получать бонусы за собранное правильно сырье. Причем количество баллов будет зависеть от размера тары и материала, из которого она изготовлена. Впоследствии бонусы можно обменять на скидки.

— Несомненно, выброшенные из окон поездов пластиковые бутылки или жестяные банки наносят вред природе, — говорит вице-президент Московского общества испытателей природы Алексей Ретеюм. — Пластик долго разлагается и выделяет химические вещества, которые портят почву. Поэтому здорово, что появляются такие экологические программы. Мне кажется, бонусы за сдачу тары помогут привлечь участников и улучшить ситуацию с экологией.

В пресс-службе РЖД добавили, что фандоматы планируют установить на всех столичных вокзалах.