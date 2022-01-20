Более 16 тысяч детей приняли участие в программах развития в московских семейных центрах в 2021 году

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В столичных семейных центрах около 350 программ по развитию и совершенствованию личностных качеств. В 2021 году в таких программах приняли участие более 16 тысяч детей. Специалисты учат ребят выходить из конфликтных ситуаций и контролировать собственное эмоциональное состояние, развивали лидерские качества, формировали коммуникативные навыки, раскрывали свое предназначение и личностный потенциал. О том, какие ошибки могут совершать родители при выборе активности для ребенка, рассказывает специалист по работе с семьей семейного центра «Измайлово» Анастасия Короткова.

Часто у взрослых есть свои собственные нереализованные желания, которые они все еще хотят претворить в жизнь и используют для этого детей. Мама мечтала стать великой скрипачкой? Так пусть же это сделает ее дочь. Или папа не реализовался как инженер? Пусть же им станет его сын-гуманитарий.

— Подобные стратегии не приводят ни к чему хорошему. Родителям необходимо помнить о том, что ребенка может сделать счастливым исполнение его мечты. Нужно дать ему возможность найти то занятие, которое будет по душе именно ему, — убеждена Анастасия.

Некоторые родители считают, что если уж их ребенок выбрал себе направление, то он просто обязан, нравится ли ему это или нет, посещать только его, хотя малыш может проявлять интерес и к другим занятиям. Есть и обратная сторона медали: если ребенок сходил на несколько занятий и решил больше не продолжать, то родители не видят смысла переубеждать его.

Взрослым необходимо помнить о том, что часто менять увлечения в детском возрасте — это абсолютно нормально, так как ребенок находится в поиске себя. Что же касается быстрой потери интереса к какому-либо виду деятельности, то задача родителей — не пускать это на самотек, а постараться поддержать ребенка и объяснить ему, что прежде, чем что-то бросать, необходимо полностью убедиться в том, что данный вид деятельности не подходит, а на это нужно время.

Загрузка по полной

Фортепиано, баскетбол, робототехника, драмкружок, английский, китайский, макраме, квиллинг, аштанга-виньяса-йога — список развивающих занятий для детей можно продолжать до бесконечности. Современные родители полагают, что чем сильнее загружен их ребенок, тем благотворнее это сказывается на его развитии.

Часто при загруженном графике у ребенка есть силы только на сон и еду, а времени на эмоциональную разгрузку не остается. В этом положении оказываются и взрослые, которые любят жаловаться на то, как сильно они устают от восьмичасового рабочего дня. Не стоит удивляться, что ваши дети одномоментно теряют интерес абсолютно ко всему.

— Скорректируйте график согласно биоритму ребенка. В расписании обязательно должно быть прописано время для отдыха и встреч с друзьями. Поймите, ребенок — это не биоробот, способный непрерывно функционировать на протяжении 14 часов. Некоторые дети утомляются быстрее взрослых, и им также просто необходимо свободное время, чтобы отдохнуть. А если ребенка перегружать, то у него не будет сил чем-то интересоваться и чему-то радоваться, — говорит специалист.

Главное — правильно выбрать путь

Мама Тани Кузнецовой привела свою дочь в семейный центр «Измайлово» полтора года назад. Ольга рассказала, что девочка очень скромная и стеснительная, помимо школы ничем не увлечена. Постоянно сидит у себя в комнате одна и только и делает, что рисует.

Мама предложила Тане записаться в танцевальную студию в надежде, что у дочери появятся друзья и она станет увереннее. Девочка часто пропускала занятия, а потом и вовсе перестала ходить на танцы. Она потеряла интерес, не видела прогресса и очень уставала. Такой же неудачный опыт был у Таня с вокальной школой и занятиями по тхэквондо. Психолог семейного центра предложила побеседовать с девочкой один на один.

Таня не сразу смогла довериться специалисту, но после месяца занятий психологу удалось выяснить, что девочка мечтает стать ландшафтным дизайнером. Именно поэтому она постоянно делает наброски будущих зданий, скверов и парков. Психолог посоветовала поделиться своим желанием с мамой, после чего они приняли решение посещать подростковый клуб центра.

Семья признательна специалистам семейного центра за комплексную помощь. Они надеются, что благодаря вовремя замеченному стремлению девочка сможет исполнить свою мечту. Сейчас Таня добилась отличных результатов и готовится поступать в архитектурный вуз.

Помощь рядом

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое. При необходимости оказывается адресная помощь: выдаются социальные электронные сертификаты на продукты, одежду и бытовую технику.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.