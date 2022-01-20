Ростки пшеницы, розмарин и сосна: врач рассказала, как поддержать здоровье зимой с помощью фитотерапии

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В середине января в России отмечается День народного целителя. И неспроста: наш организм уже соскучился по витаминам, а где их взять в разгар зимы — в сезон простуд? И здесь нам на помощь приходят заготовки целебных трав. О том, как поддержать здоровье с помощью фитотерапии, «Вечерней Москве» рассказала доктор медицинских наук Елена Корсун.

— С древности растения помогали людям избавляться от болезней. Изучая археологические находки, этнографы установили, что не было на земле такого племени, которое не знало бы лекарственных трав. Изучение лекарственных растений в нашей стране заметно стало развиваться после реформ Петра I. По его приказу были открыты казенные аптеки и базы для них — так называемые аптекарские огороды. Первому российскому императору мы обязаны появлением аптекарского огорода в Москве.

В современной медицине лекарственные растения не только не утратили своих позиций. Из более чем 15 тысяч препаратов, зарегистрированных в России, около 40 процентов вырабатываются из растительного сырья. С каждым годом число их увеличивается. Такие препараты применяют в стадии долечивания, восстановления, оздоровления пациентов, особенно пожилых людей и детей. Государственный реестр лекарственных трав России включает более 1000 растительных препаратов и видов растительного сырья, то есть эти растения хорошо изучены и признаны полезными.

Чеснок: против проблем с желудком

Еще один «универсальный помощник» — чеснок. Он благотворно влияет на работу желудка, помогает в профилактике простуды. Однако в свежем виде пахнет не очень приятно. Можно облагородить чеснок так: два-три зубчика измельчить и залить стаканом кипятка. Через час настой использовать как наружное средство — закапывать в нос, полоскать горло, делать спринцевания.

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Шалфей: для красоты

При минусовой температуре кожа грубеет, шелушится и сморщивается. Восстановить красоту поможет успокоительная маска: две столовые ложки овсяных хлопьев, одну столовую ложку семян льна, столько же сухой мяты, хвоща и шалфея засыпаем в блендер и превращаем в порошок. Одну столовую ложку сбора разводим водой до консистенции густой сметаны и намазываем лицо на пять минут. Смываем теплой водой.

Брокколи: источник витамина С

Королевский источник натурального витамина С — шиповник. В одной горсти сушеных ягод — минимум 10 суточных доз. Однако людям с повышенной кислотностью желудка отвар шиповника врачи не советуют. Зато советуют закуски из сырой брокколи. В 100 г этой капусты витамина С в полтора раза больше, чем нужно в сутки взрослому человеку.

Розмарин: натуральный энергетик

Лучший способ проснуться в зимних сумерках — напиток из розмарина. Чайную ложку травки завариваем стаканом кипятка, добавляем мед, лимон. Розмарин полезен и для печени.

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Ростки пшеницы: баланс гормонов

Фитотерапия — это не только сушеные травы. Для поддержания эндокринной системы фитотерапевты женщинам советуют салаты из ростков сои и пшеницы, приправленные оливковым маслом, семенами льна и подсолнечника. А на десерт — финики. Эти продукты богаты фитоэстрогенами.

Рябина: укрепляем иммунитет

Чтобы взбодрить иммунитет, пригодится чудо-сбор. Он полезен для желудка и желчного пузыря, а также служит источником витаминов и поддерживает функцию щитовидной железы, которая снабжает гормонами организм. Берем зверобой, добавляем эхинацеи, тимьяна, ламинарии, ягоды рябины. По половине чайной ложки каждого продукта заливаем двумя стаканами кипятка — и получаем настой, который принимаем утром и вечером.

Каштан: вместо снотворного

От бессонницы и головной боли попробуйте приготовить настойку каштана. Забиваем банку 250 мл аптечными цветками каштана, заливаем водкой и принимаем по 20 капель 3 раза в день, разбавив в 50 мл воды. Результат проявится уже через неделю.

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Чабрец: для крепких нервов

В обычную чайную заварку фитотерапевты советуют добавлять чабрец, который успокаивает, обладает противовоспалительным и бактерицидным действием. А также мяту — она снимает тревожность и снижает аппетит, поэтому особенно полезна худеющим. Листья мяты нормализуют работу кишечника, обладают регенерирующим, желчегонным действием. Заварите себе кружку полезного горячего чая и наслаждайтесь моментом.

Ромашка: улучшает кожу

Против морщинок полезен такой рецепт. Столовую ложку цветков ромашки заливаем 250 мл белого сухого вина, настаиваем две недели и протираем этим лосьоном лицо утром и вечером перед нанесением крема.

Петрушка: нет отекам

Для устранения отеков полезна петрушка. Столовую ложку листьев заварите двумя стаканами кипятка, дайте настояться два часа, процедите и пейте по полстакана два раза в день.

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Зверобой: и горло не болит!

Зимой у многих часто першит в горле. Поможет такой рецепт: по чайной ложке цветков ромашки, листьев малины и травы зверобоя смешиваем с тремя чайными ложками подорожника и таким же количеством череды, с двумя ложками эвкалипта и одной — мяты. Завариваем стаканом кипятка.

Сосна: от бронхита

О лечебных свойствах сосны известно с древних времен. Тем, кому нужно долечить бронхит, можно принимать экстракт сосновой хвои по пол чайной ложки 5 раз в день. Особенно приятна в зимний день хвойная ванна. Берем один брикет или 50 мл жидкого экстракта на 1 л горячей воды, настаиваем час, выливаем в ванну. И плещемся 10–11 минут ежедневно.

Меру разумей!

Не забывайте о противопоказаниях. Есть травы, которые противопоказаны при беременности, повышенной кислотности желудка, тромбозе. Даже такое, казалось бы, полезное растение, как тысячелистник, может навредить, если у вас есть склонность к образованию тромбов. Ну а клевер противопоказан при пониженной свертываемости крови. А такие сильнодействующие травы, как чистотел, можно применять только под контролем врача.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Семен Лавриненко, главный врач центра спортивного восстановления:

— На этикетках биодобавок часто указано: экстракт гинкго билоба, женьшеня и так далее. А среди веществ, входящих в состав, будут, например, витамины, или глюкозиды, или другие действующие полезные вещества. Они действительно изначально содержатся в растениях. И известные, запатентованные БАДы вполне можно назначать для восполнения дефицитов, чтобы человек чувствовал себя бодрее. Однако если анализы показывают какие-то нарушения, то их нужно лечить лекарственными препаратами. Ни травы, ни БАДы, ни витамины не помогут.