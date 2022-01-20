Горгульи, сад и Мэрилин Монро: где живет Никас Сафронов

Дома у Никаса Сафронова хранятся тысячи старинных книг / Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

«Вечерняя Москва» открывает новую рубрику «Моя крепость», в которой мы узнаем, как живут звезды шоу-бизнеса, кино, театра, спорта, политики и искусства. Первым радушно распахнул двери народный художник России Никас Сафронов, чье жилье, по версии американского архитектурного бюро, входит в 50 лучших квартир мира.

Живет знаменитый художник в Брюсовом переулке, в доме, построенном для артистов Московского Художественного театра в начале прошлого века архитектором Алексеем Щусевым. Туда и отправилась корреспондент «Вечерки», вооружившись фотоаппаратом.

Готический замок

Не терпится увидеть одну из самых роскошных квартир в мире! Нажимаю кнопку звонка, над которой написано: «Мастерская Никаса Сафронова». Помощница художника Ольга любезно говорит, что Никас ожидает меня в офисе.

Его апартаменты занимают три верхних этажа девятиэтажного дома. Поднявшись на седьмой, оказываюсь в коридоре, достойном готического замка. Стены вдоль лестницы украшены барельефами с портретами средневековых рыцарей, витражами в стиле католических соборов. Есть здесь и небольшие статуи горгулий. За старинной дверью, украшенной гербом с Овном (знак зодиака Сафронова. — «МВ») — изысканная вешалка XVII века с отделением для тростей. Офис оказывается очень уютным. На стенах фотографии художника с его звездными друзьями и коллегами. Никас приглашает в гостиную.

Камин из замка племянника короля Франциска I / Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

Любимая гостиная

Просторная светлая комната, по словам художника, самая любимая для него во всем огромном доме. Здесь он принимает коллег и друзей. В центре помещения — большой белый диван, стол с прозрачной столешницей. На полках в белых шкафах расставлены книги. И, конечно, картины... Они стоят даже на полу. На ремонт и оформление жилища ушло почти 11 лет! Ведь в квартире целых 47 комнат, включая туалетные и бытовые, 17 из них — жилые. А общая площадь «гнездышка» — 1000 квадратных метров.

— Мое детство прошло в Ульяновске, мы жили в бараке, построенном немцами для рабочих автозаводов, — вспоминает Сафронов. — Зимой я зарывался в большие сугробы у дома и мечтал, что когда-нибудь построю большой замок и буду жить в нем.

Когда художник собирался покупать эту жилплощадь, речь шла о 150 квадратных метрах, где в ремонт надо было вложить около 240 тысяч долларов. В итоге получилось порядка 6,5 миллиона долларов. А докупленная площадь составила более 100 квадратных метров и вложенных около 20 миллионов долларов.

Художник нанимал разных архитекторов, но потом решил заняться ремонтом сам. Делал наброски, рисунки и осуществлял задуманное с помощью профессионалов.

Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

Кресло Папы Римского

Квартира Сафронова — трехуровневая. Для первого этажа характерно смешение стилей, второй — готический, третий оформлен в современном стиле. Поднимаюсь с художником на второй этаж. Витражные стекла, сделанные во Франции, зеркала ручной работы XVI века, расписной потолок, выполненный вручную художниками из Репинки и самим Никасом. На кухне в старинном буфете хранится посуда XVI века — пользуется художник и его гости только ею. На полу — плитка из французского замка XIV века. Кабинет украшает кресло из Ватикана XVI века, принадлежавшее самому Папе Римскому. На этаже две большие спальни со всеми прилегающими к ним комнатами: туалетом, ванной, кухней. Одна обставлена мебелью из комнаты королевы Марии-Антуанетты, в которой она жила в юности. В другой, предназначенной для звездных гостей, стоит кровать XVIII века.

Двигаемся дальше и оказываемся в библиотеке. На площади 100 квадратных метров хранится около 5–7 тысяч книг, в том числе на старославянском, латинском, французском и английском языках. Энергетика здесь необыкновенная...

— Конечно, все эти книги мне никогда не прочитать, учитывая, что на других этажах их еще около 10 тысяч, — говорит Никас Сафронов. — Но они для меня являются какой-то питательной средой. Книги обожаю с детства. Люблю, когда их вокруг много. Библиотека постоянно обновляется.

Кровать, на которой в юности спала королева Мария-Антуанетта / Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

Зимний сад

Распахнув двери, украшенные средневековыми витражами, Никас показывает мне зимний сад. Здесь множество деревьев и цветов. А поливают их из мраморного фонтана XV века, который расположен тут же.

— Держать сад непросто: деревья зимой должны находиться при температуре +16 градусов. Мне же всегда хотелось, чтобы в саду пели птички. Но при такой температуре пернатые погибают. Поэтому пришлось покупать фарфоровых попугаев, — рассказывает Никас.

Вид на город

Отправляемся на третий этаж... на лифте. Оказываемся в огромной комнате-студии с панорамными стеклами в пол. Стены здесь декорированы камнем. В помещении огромный телевизор, диван и лампа — статуя Мэрилин Монро. А еще есть дверь на крышу. Вид отсюда потрясающий — на Кремль, храм Христа Спасителя... Москва словно на ладони — захватывает дух.

— Моя квартира — самая настоящая крепость, — говорит художник. — Я внес сюда свою душу. Здесь хорошо и уютно. В этих стенах уже гостили сын бывшего президента Кубы Фиделя Кастро, актрисы Софи Лорен, Моника Беллуччи, Настасья Кински. Всем было тепло и комфортно.

ДОСЬЕ

Народный художник РФ, академик Российской академии художеств, профессор Ульяновского государственного университета Никас Сафронов родился 8 апреля 1956 года в Ульяновске. Окончил Ростовское художественное училище имени М. Б. Грекова, а затем Московский художественный институт имени В. И. Сурикова. Постоянный участник многочисленных выставок, начиная с 1978 года. Никас Сафронов — самый известный художник современности.

Рыцарь

Мальчик-рыцарь XVI века стоит при входе в библиотеку Сафронова. По словам художника, эта фигура показывает, что в библиотеке надо думать о великом. А защищать то, что тебе дорого, нужно не с помощью войн, а используя силу интеллекта и возможности дипломатии.

Кровать Марии-Антуанетты

Эта огромная кровать принадлежала супруге короля Франции Людовика XVI Марии-Антуанетте, считавшейся большой распутницей и казненной в конце XVIII века. На этой кровати Мария спала в юности. Тогда ее еще ни в чем не обвиняли.

Стол Наполеона

Стол, который принадлежал Наполеону Бонапарту, находится в центре комнаты на «готическом» этаже квартиры. В нем есть выдвижной ящик, где император мог хранить военные карты. Сейчас карты там тоже лежат, но только географические. Среди них, например, имеется карта Москвы, выпущенная в позапрошлом веке.

Камин из замка короля

Этот элемент интерьера выполнен из цельного мрамора и некогда принадлежал племяннику короля Франциска I. Никас приобрел камин за 23 тысячи долларов (по курсу сегодня — 1,7 миллиона рублей. — «МВ»). Доставили его художнику из замка XV века, которым в прошлом владел кузен французского короля Луи Великолепного.

Несостоявшийся пират

В коллекции любопытных вещичек есть у художника корабль XIV века. Оказывается, в свое время Никас Сафронов хотел стать пиратом. Такое желание возникло у него в детстве после прочтения большого количества приключенческой литературы, включая «Одиссею капитана Блада» Рафаэля Сабатини. Однако судьба Никаса сложилась совсем по-другому. Но грех жаловаться!

Шахматы в стиле шансон

Их подарил художнику звезда русского шансона Вилли Токарев в знак благодарности за то, что тот помог ему деньгами на операцию. Позже выяснилось, что шахматы презентовал Токареву его поклонник. Он их делал сам, когда отбывал срок в тюрьме, на протяжении 15 лет. В качестве материалов использовал все, что было — бумагу, дерево, пластик. В эти шахматы очень любил играть режиссер Станислав Говорухин, когда приходил к Никасу в гости.