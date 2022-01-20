Социальное партнерство нужно расширять

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Первое в этом году заседание Московской трехсторонней комиссии прошло в столице в дистанционном формате, сообщили 20 января в пресс-службе организации.

Главная цель работы Комиссии — проведение согласованной политики по сохранению и повышению качества жизни москвичей, росту экономики столицы, обеспечению гарантий занятости населения, достойного труда и отдыха горожан.

Какие шаги нужно предпринять для совершенствования социального партнерства и что ждет участников ежегодного конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» — эти и другие вопросы обсудили участники заседания Московской трехсторонней комиссии.

Органы исполнительной власти города Москвы, профсоюзы и объединения работодателей реализуют совместные мероприятия в области развития экономики, социального партнерства, социальной сферы, оплаты и охраны труда, занятости населения. Благодаря слаженной совместной работе всех участников социального партнерства в городе уже сейчас произошли заметные изменения: активно развиваются такие сферы, как наука и образование, промышленность, строительство, транспорт и другие отрасли.

Представитель стороны работодателей, заместитель председателя Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) Мария Филина также подчеркнула важность именно «отраслевого» формата социального партнерства, напомнив участникам о том, что только в промышленности столицы сегодня занято около 700 тысяч работников.

— У сторон социального партнерства есть возможности для дальнейшего совершенствования и углубления взаимодействия: так, в трех столичных округах отсутствуют окружные объединения работодателей, которые должны представлять интересы работодателей при заключении трехсторонних соглашений, — отметил первый заместитель председателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Артур Берлов.

— Система социального партнерства в столице уже отработана, и она безусловно будет развиваться. Но для этого необходимо собираться на регулярной основе, обсуждать возникающие проблемы и принимать согласованные решения, — считает председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

По мнению профсоюзного лидера, решения Комиссии должны оперативно доводиться до сведения в том числе и рядовых москвичей. Помимо этого, сторонам соцпартнерства необходимо организовать действенный контроль за тем, как они реализуются уже на уровне отрасли или территории. Это, в том числе, лежит и на профсоюзной стороне.

Немаловажную роль в подготовке профессиональных кадров играет и конкурс «Московские мастера», который в этом году отмечает четвертьвековой юбилей. Как отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак, в 2022 году за призы поборются представители 40 профессий, а представители еще 9 будут состязаться в отраслевой группе.

В пресс-службе Московской Федерации профсоюзов напомнили, что в конце прошлого года между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей было заключено Московское трехстороннее соглашение на 2022-2024 гг. Подписи под документом поставили мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) Елена Панина и Председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев.