«Живая вода»: как снег возвращает молодость

Фото: Pixabay

Фактически три, а то и четыре холодных месяца дарят гражданам нашей страны редкое богатство — снег, который тая, становится тем самым неисчерпаемым источником здоровья для кожи человека. О том, какими полезными свойствами обладает снег и как его используют в косметологии, «Вечерняя Москва» поговорила с тренером по омоложению, бьюти-нутрициологом Анной Кугук.

Польза снежной воды для организма человека в целом и его кожи в частности доказана учеными не раз. Более того, талая вода зачастую используется не только для профилактики, но и для лечения некоторых заболеваний. Вода, о которой идет речь, появляется при таянии снега и носит почетное звание «живой».

Основная разница между простой водой и снежной заключается в расположении молекул, рассказывает Анна Кугук. У талой воды они имеют упорядоченную структуру, а у обычной — «разбросаны» хаотично. Структурированная вода быстрее вступает в химическую реакцию в клетках, а значит, приносит больше пользы для организма. Органы без проблем «впитывают» ее, ведь она похожа на межклеточную жидкость, отмечает эксперт. Кубики льда из талой воды оказывают на кожу лица положительное влияние.

— Отлично убирая отеки, лед тонизирует кожу, усиливает циркулирование крови, «стирает» мелкие морщинки, угревую сыпь. Ледяные кубики помогут убрать темные круги под глазами и снять усталость. Они великолепно подготавливают кожу лица для наложения кремов, тем самым делая ее свежее, — констатирует тренер по омоложению. — Эффект от ледяных процедур будет намного сильнее, если добавить туда травяной отвар, ягоды, овощи, фрукты или эфирные масла.

Однако любые процедуры имеют противопоказания, предупреждает специалист. Так, необходимо знать, что людям, у которых расширены кровеносные сосуды (купероз), не стоит использовать лед. При тонкой или чувствительной коже на лице, воспалительных процессах, простуде, ранках или царапинах, экземе, гайморите, температуре, проблемах с капиллярами также не рекомендуется использовать лед. Процедуры необходимо прекратить и в том случае, если при использовании ледяных кубиков появилась аллергия на холод. Среди противопоказаний стоит также выделить слабый иммунитет, герпетические высыпания на лице и губах.

К счастью или сожалению, зима с ее белым покрывалом на территории Московского региона не длится вечно. А это значит, что целебный источник с приходом весны, превратившись в ручеек, бесследно исчезает. Это обстоятельство не должно огорчать: приготовить талую воду можно и в домашних условиях. Анна Кугук поделилась самым простым из способов.

Необходимо найти емкость с широким горлышком. Можно выбрать сосуд из стекла, стойкого к температурным перепадам. Некоторые замораживают воду в пластмассовом контейнере. Однако ученые не рекомендуют использовать пластик, потому что он в процессе заморозки выделяет в жидкость токсичные вещества. Также нельзя замораживать воду в металлической емкости, предупредила специалист.

Выбрав посуду, переходим непосредственно к приготовлению.

Заполняем жидкостью сосуд, недолив несколько сантиметров. Емкость накрываем картонной крышкой, ставим в морозилку, под дно также подложив картон. Через несколько часов следует удалить верхний слой (около 3 миллиметров). Добавлять воду не нужно, ставим емкость обратно в камеру. Теперь нужно дождаться, когда замерзнет две трети воды. Быстрее застынет чистая жидкость по бокам, а все примеси окажутся в центре. Достаем сосуд с водой, замороженной на две трети, прокалываем посередине отверстие и выливаем «грязный» раствор. Чистый лед оставляем таять при комнатной температуре. Подогревать нельзя: любая термообработка приведет к потере полезных свойств талой воды.

После размораживания жидкость всего несколько часов сохраняет «правильную» структуру. По этой причине не нужно заготавливать ее впрок, предупреждает бьюти-нутрициолог.

Фото: из личного архива Анны Кугук

Анна Кугук поделилась с читательницами «ВМ» личными секретами приготовления полезных для разного типа кожи ледяных кубиков. Так, по ее словам, мимические морщинки можно убрать, применив лед из кофе.

— Сварите крепкий кофе, разлейте в формы и замораживайте. Летом используйте для ледяных кусочков клубничный или арбузный сок. Он великолепно подходит для покрова кожи и придает свежесть и тонус, — уверяет специалист. — После протирания кожи такими кусочками через 20 минут умойтесь прохладной водой.

Для сухой кожи эксперт рекомендует лед из сока тертого огурца, винограда или киви, но его следует разбавить небольшим количеством талой воды. Затем — разлить по формочкам и положить в морозильник. К огуречному соку можно примешать алоэ в измельченном виде. Такой лед великолепно питает сухую кожу и избавляет ее от шелушения, добавляет она.

Для нормальной кожи можно смешать по одной ложке ромашки, шалфея, сушеного шиповника и запарить кипятком. Оставить на полчаса, остудить, заморозить.

Для жирной кожи очень кстати будут ледяные кубики из сока или цедры цитрусовых. Их сок можно разбавить зеленым чаем с мятой в пропорции один к трем или талой водой и заморозить. Подсушить жирную кожу и избавиться от прыщиков можно, применяя ноготки календулы, рассказывает специалист. Ложку растения добавьте в сосуд, залейте водой и прокипятите. Потом остудите, процедите, залейте по формам, заморозьте.

Фото: Pexels

— Хорошо омолаживает и тонизирует лед из розы. Промойте и порвите на небольшие куски лепестки одной розы. Доведите до кипения стакан воды и положите в нее куски розы. Настаивайте до остывания, процедите и заморозьте. Лучше использовать домашние розы, — поделилась рецептом Анна Кугук. — Кожа станет подтянутой и упругой, если для протирания лица и тела использовать для приготовления ледяных кусков минеральную воду хорошего качества, без газа.

Замораживать лед можно и с применением лосьона с травяными отварами и тоника. Для этого необходимо распределить тоник по формочкам и поставить в морозильник. Для отбеливания кожи хорошо использовать свежий сок петрушки или ее отвар, отмечает косметолог. Кроме этого, она хорошо действует на отеки и питает кожу необходимыми витаминами.

Излишки жирной кожи можно убрать с помощью льда с лимоном. Такие кубики сделают цвет лица более матовым и ровным. Еще они снимают воспаления и сужают поры.

Кубики из алоэ восстанавливают кожу и удаляют пигментные пятна. Они лечат прыщи и омолаживают эпидермис. Сделать их достаточно просто: мякоть алоэ надо развести в воде и заморозить. Также можно заморозить и сок комнатного растения.