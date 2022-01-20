Московские юнармейцы дали старт «Неделе Василия Ланового»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

16 января, в день рождения Героя Труда Российской Федерации, народного артиста СССР, Почетного гражданина Москвы Василия Ланового, был дан старт акции «Неделя Василия Ланового». Мероприятие прошло в Таганском районе столицы у «Граффити Победы», на котором изображен актер и юнармейцы — участники юбилейного Парада Победы на Красной площади в 2020 году. 28 января 2021 года Василий Лановой скончался, таким образом этот месяц навсегда связан с памятью великого артиста. И теперь ежегодно в начале года участники юнармейского движения Москвы будут проводить мероприятия, посвященные ему.

— Василий Лановой — человек-эпоха, символ и пример для многих поколений. Он был открытым, отзывчивым и честным человеком. Василий Семенович с удовольствием общался и встречался со школьниками, принимал участие в мероприятиях Московского центра «Патриот.Спорт», был почетным гостем на форуме «Город образования», в День знаний провел для московских кадет «Урок Победы», вместе с юнармейцами столицы участвовал в акции «Бессмертный полк». На этих встречах он говорил, что патриотизм — это не служение государству, а служение, любовь к своей Родине; это близкие нам люди, любимые места, воспоминания, история. Поэтому инициатива столичных юнармейцев по проведению «Недели Василия Ланового» — искренняя дань уважения и сохранение его памяти, — отметил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Участники юнармейского отряда школы № 1248 открыли «Неделю Ланового» просмотром легендарного фильма «Офицеры». По словам ребят, эта картина очень современна, каждый раз они находят в ней что-то новое, а образ Ивана Вараввы стал олицетворением благородства, достоинства и чести.

Юнармейцы школы № 1195 посмотрели фильм «Павел Корчагин». Ребята из Западного комплекса непрерывного образования обсудили роль Ланового в «Семнадцати мгновений весны».

«Неделя Василия Ланового», запущенная юнармейцами столицы, продолжается. В рамках акции в школах и колледжах города проходят кинофлешмобы, лектории, классные часы, творческие мероприятия, на которых дети исполняют песни из фильмов с участием артиста, читают стихи.