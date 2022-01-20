Две ярмарки вновь открылись для покупателей

Участник ярмарки на Бакунинской улице Лилия Капбэтут предлагает покупателям свежие овощи и фрукты / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

20 января в столичном Департаменте торговли и услуг рассказали о возобновлении работы двух круглогодичных ярмарок.

На улице Бакунинская, 24, для горожан вновь заработала торговая площадка. Участники ярмарки теперь имеют возможность радовать москвичей своей продукцией круглый год, со вторника по воскресенье.

— Свежие овощи, фрукты, ягоды, фермерские молочные продукты, мясные деликатесы, различные сорта сыра, соленья и разнообразные консервированные продукты, мед и продукция пчеловодства, сухофрукты и орехи, соки, хлеб и кондитерские изделия представлены на нашей ярмарке, — рассказал сотрудник ГБУ «Московские ярмарки» Артем Кшнясев.

По его словам, на торговой площадке представлена продукция производителей Московской, Калужской, Воронежской, Рязанской, Нижегородской областей, Краснодарского края, Дагестана и еще многих регионов России.

— Уверены, что ассортимент удовлетворит каждого ценителя натурального продукта, — добавил он.

Еще одна круглогодичная ярмарка открылась в Дмитровском районе столицы. Она располагается на пересечении Дмитровского шоссе и улицы Лобненская.

— Пока ярмарки выходного дня находятся на зимних каникулах, со вторника по воскресенье можно посетить эту площадку, — рассказали в Департаменте торговли и услуг города.

В ведомстве сообщили, что на этой круглогодичной ярмарке можно пополнить свои запасы свежими фруктами, овощами, рыбой, сухофруктами, мясной и молочной продукцией по очень выгодной оптовой цене.

— На ярмарке представлены продукты из многих регионов нашей страны, — заявили в ведомстве и пригласили горожан посетить торговую площадку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, первый замруководителя Аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава департамента торговли и услуг города:

— В столице участников ярмарок выходного дня принимают 23 круглогодичные площадки. Посетить ярмарки можно в разных районах столицы: на Нижней Масловке, улицах Липецкая, Отрадная, Перерва, Михневская, Чоботовская, Барвихинская, Кетчерская и других.