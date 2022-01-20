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Биотехнология — практика будущего

Александр Зосимов

Общество
Биотехнология — практика будущего
Никита Виноградов проводит в «Зарядье» лекцию о биотехнологических методах лечения человека / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В научно-познавательном центре «Заповедное посольство» столичного парка «Зарядье» состоялась лекция о биотехнологиях для учащихся старших классов.

Такие лекции проходят в рамках школьной олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».

Заместитель начальника отдела научно-просветительской деятельности парка «Зарядье» Никита Виноградов рассказал ребятам о научной этике и объяснил, почему до сих пор запрещено клонировать человека.

— Гораздо полезнее, чем простое копирование живых организмов, процесс генетического редактирования. Благодаря ему врачи могут с высокой точностью заменять фрагменты ДНК-молекул, хранящих нашу наследственную информацию. А изменяя ДНК, можно избавить человека от многих врожденных наследственных болезней. Это практика будущего, которая начинается уже сейчас, — считает Никита Виноградов.

Еще он обсудил со школьниками биотехнологические методы получения полезных для человека продуктов и рассказал о том, какую еду невозможно вырастить в естественных условиях.

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