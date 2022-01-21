Более 23,5 тысячи участников «Московского долголетия» посещают онлайн-занятия по истории

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

В рамках «Московского долголетия» для старшего поколения открыто 3,4 тысячи онлайн-групп по более чем 30-ти направлениям активностей. Участники проекта дистанционно изучают иностранные языки, занимаются в театральных, танцевальных и музыкальных кружках, поддерживают физическую форму в спортивных секциях, шьют одежду на уроках по кройке и шитью, дистанционно «путешествуют» по городам России и мира.

Для тех, кто увлекается историей, открыто онлайн-направление «История, искусство, краеведение». Москвичи старшего возраста посещают уроки, где изучают историю искусств разных эпох и стран, знакомятся с важными событиями и личностями, а на занятиях по краеведению узнают интересные факты о родном городе, людях, которые внесли вклад в его развитие. Кроме того, участники могут создать генеалогическое древо своей семьи. Всего на данный момент в «Московском долголетии» по данному направлению открыто 292 группы, которые посещают более 23,5 тысячи человек.

— Прошлое каждого человека и его семьи переплетается с историей государства, поэтому, когда люди начинают изучать генеалогию, то зачастую параллельно интересуются историей в общем, чтобы понять, как жил его предок. На занятиях мы разбираем пошагово, с чего начать поиск, как проанализировать уже имеющуюся информацию, как пользоваться архивами, составлять запросы, а также рассказываем про специальные программы по созданию генеалогического древа. После окончания обучения многие участники прослеживают несколько линий своего рода, вплоть до средневековья. Мы уверены, что это не праздный интерес, а огромный вклад в развитие истории. Приятно видеть, сколько людей старшего поколения заинтересованы в этом! Ведь именно бабушки и дедушки — первые, кто знакомит младших членов семьи с ее истоками, — говорит преподаватель проекта «Московское долголетие» Марина Брижатова.

Также она отметила, что изучение истории развивает память и повышает эрудицию человека. На занятиях можно поделиться научными находками и обсудить их с единомышленниками. Кроме того, общий интерес объединяет людей, у них появляются новые знакомства.

На уроках по краеведению участники знакомятся с историей столицы, в онлайн-режиме «прогуливаются» по улицам города, «посещают» музеи, узнают исторические факты. Преподаватели не просто читают лекции, а показывают фотографии, картины, вырезки из фильмов, подбирают музыкальное сопровождение.

Кроме того, участники погружаются в удивительный мир страноведения. Например, преподаватель Ольга Розвадовская проводит занятия по истории и культуре Италии. Также она преподает итальянский язык и отмечает, что для его успешного изучения очень важно знать культуру государства. Поэтому курс подойдёт не только тем, кто интересуется историей, но и тем, кто учит язык. На занятиях Ольга рассказывает об отдельных регионах Италии, их особенностях, традициях и исторических событиях. В онлайн-формате участники могут посетить Собор Святого Петра в Риме, дворцы Венеции, собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции и многое другое.

На YouTube-канале «Московское долголетие» всем желающим доступен видеоурок «Как создать генеалогическое древо» от историка и преподавателя проекта Катерины Слеповой. Также будет интересно посмотреть цикл видеоэкрскурссий «Москва долголетняя», посвящённый известным долгожителям столицы.

Справка

Подать заявку и выбрать занятия проекта «Московское долголетие» можно по телефонам территориальных центров социального обслуживания столицы или на сайте.