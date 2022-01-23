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Москвичам расскажут, как изменилось школьное образование

Марьяна Шевцова

Общество
Москвичам расскажут, как изменилось школьное образование
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

К Международному дню образования, который отмечается 24 января, на сайте «Школа.Москва» появилась новая тематическая страница, посвященная изменениям школьного образования в нашей стране со времен Российской Империи и до наших дней.

Какой была школьная форма до революции и в советское время? В каком возрасте раньше отдавали детей в первый класс? Когда учеба в старших классах стала бесплатной? Какие оценки были до пятибалльной системы, и на чем писали дети, пока не изобрели электронные доски?

На эти и другие вопросы можно найти ответ в новом разделе «Эволюция школьного образования» на сайте «Школа.Москва». Так, современные ученики поближе познакомятся со своими сверстниками из прошлого и убедятся, какой серьезный технологический скачок произошел за последнее столетие. Иллюстрируют тематическую страницу уникальные исторические фотографии, предоставленные Главархивом Москвы.

Сегодня же важным инструментом в образовании является «Московская электронная школа». Это уникальная образовательная платформа, которая не имеет аналогов в мире. Узнать с чего начиналась экосистема МЭШ и как она помогает ученикам, родителям и учителям можно также на странице «Эволюция школьного образования».

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