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118 лет со дня рождения: для школьников подготовили интерактивные приложения об Аркадии Гайдаре

Марьяна Шевцова

Общество
118 лет со дня рождения: для школьников подготовили интерактивные приложения об Аркадии Гайдаре
Писатель Аркадий Гайдар / Фото: РИА Новости

Книги Аркадия Гайдара издавались миллионными тиражами и являются классикой детской литературы. После выхода повести «Тимур и его команда» пионеры со всего СССР собирали отряды «тимуровцев» и помогали пожилым людям и семьям фронтовиков, а Самуил Маршак даже назвал автора «всесоюзным вожатым». Узнать другие факты из биографии писателя, а также вспомнить его произведения школьникам столицы помогут материалы Библиотеки «Московской электронной школы».

Аркадий Голиков (настоящая фамилия автора) родился в городе Льгов недалеко от Курска. Его отец, Петр Голиков, преподавал в начальном училище. Мать, Наталья Салькова, принадлежала к роду служилых дворян и была дальней родственницей поэта Михаила Лермонтова. Аркадий был старшим ребенком в семье, у него было три сестры. Еще в детстве будущему автору заложили любовь к литературе: по вечерам мама читала ему книги, а отец часто рассказывал интересные жизненные истории. Любимой книгой Гайдара был сборник Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Каким было детство великого писателя и почему он взял такой псевдоним? Об этом узнаете из видеоурока библиотеки МЭШ.

После армии и Гражданской войны, Гайдар начал сочинять свои первые рассказы. Но они не нашли отклика у читателей, и автор переключился на литературу для детей. Аркадий много занимался журналистикой, чтобы улучшить свой слог — писал для различных газет и журналов. Самой скандальной повестью автора стала «Судьба барабанщика», которая вышла в 1939 году. Тогда он чудом избежал репрессий, ведь подобный сюжет в ту эпоху был немыслимым. Ближе познакомиться с данным произведением можно благодаря тематической викторине.

А настоящую славу писатель получил в этом же 1939 году, выпустив рассказ «Чук и Гек». Гайдар за очень короткий срок стал знаменитым на всю страну. Эта добрая, весёлая и поучительная история о двух братьях, которые вместе с матерью отправились на далёкий север проведать отца-геолога, полюбилась и критикам, и читателям. Вспомнить легендарное произведение поможет кроссворд в Библиотеке «Московской электронной школы».

Спустя несколько лет, по мотивам рассказа был снят фильм «Чук и Гек». Сказочную атмосферу рассказа Гайдара удалось сохранить и в экранизации. Фильм получил премию Венецианского кинофестиваля за лучшую картину для детей, а ведь изначально у повести было совсем другое название. Об этом и многом другом можно узнать, пройдя викторину.

В следующем году автором была издана повесть «Тимур и его команда». Она произвела настоящий фурор: ее перевели на 75 языков, а общий тираж составил более 14 миллионов экземпляров. Эту историю просто читали, а учили наизусть. В послевоенные годы даже возникали отряды «тимуровцев» — вдохновившись, многие ребята стали также помогать людям. Чуть позже Гайдару поручили написать сценарий к фильму на основе повести. Автор сделал это за 12 дней. Вспомнить о вечных ценностях: настоящей дружбе, бескорыстии, справедливости и взаимовыручке, помогут сразу два приложения — викторина и кроссворд.

Библиотека «МЭШ» — сервис проекта «Московская электронная школа», разработанный столичным Департаментом образования и науки совместно с городским Департаментом информационных технологий.

В библиотеке собраны разнообразные образовательные материалы: свыше 56 тысяч сценариев уроков, более 11 тысяч видеоуроков, свыше 1,7 тысячи электронных учебных пособий, 348 учебников и 245 произведений художественной литературы, более 150 тысяч образовательных интерактивных приложений, а также тренажеры для самопроверки и уникальные виртуальные лаборатории.

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