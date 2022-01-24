«Расслабляться пока рано»: Профессор МГМУ предупредил об опасности «омикрона»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На прошлой неделе был побит антирекорд по количеству выявленных за сутки заболевших в Москве. «Вечерняя Москва» поговорила с главным внештатным специалистом общей врачебной практики, профессором кафедры внутренних, профессиональных болезней и пульмонологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России Виктором Фоминым о том, почему вирус стал распространяться быстрее и как лечить заболевание.

— Виктор Викторович, в Москве растет заболеваемость. Говорят, это связано с распространением штамма «омикрон»...

— Рост заболеваемости COVID-19 во всем мире в настоящее время определяется распространением штамма «омикрон». Российская Федерация здесь не является исключением — он обнаружен уже более чем в 40 субъектах нашей страны, в том числе и в городе Москве. Штамм «омикрон» отличается исключительно высокой контагиозностью, то есть один пациент может заразить, очевидно, при прочих равных условиях больше здоровых людей, чем штаммом «дельта».

Это, безусловно, должно дисциплинировать нас в плане соблюдения мер защиты на рабочих местах, в транспорте, в общественных местах. При первых же признаках ОРВИ нужно ограничить контакты — оставаться дома, ни в коем случае не идти на работу. В противном случае один заболевший коронавирусом может парализовать деятельность целого структурного подразделения.

— Говорят, что «омикрон» протекает легче «дельты». Это действительно так?

— Пока создается впечатление, что заболевание при заражении штаммом «омикрон» протекает легче. Это говорит о том, что при связанной с ним волне пандемии основной удар должен прийтись на амбулаторную службу, и мы к этому активно готовимся.

В свою очередь, мы должны быть готовы к тому, что немалая часть случаев инфицирования штаммом «омикрон» будет маскироваться под обычную ОРВИ и таким образом распространяться. Однако мне бы хотелось предостеречь наших жителей от совершенно легкого отношения к этому штамму — пациенты, которым все-таки потребовалась госпитализация, в отделениях реанимации и интенсивной терапии остаются столь же тяжелыми, что и раньше. Об особенностях течения инфекции, вызванной штаммом «омикрон», пока преждевременно делать выводы, а значит расслабляться, рассчитывая на безопасность «омикрона», пока рано.

— Как лечиться, если заболел коронавирусной инфекцией?

— Лечение коронавируса, вызванного штаммом «омикрон», не имеет радикальных отличий от других штаммов и даже от классической ОРВИ. Важно, что все препараты доступны! Следует категорически предостеречь от самостоятельного приема антибиотиков! Они могут только принести вред и в дальнейшем осложнить течение заболевания. Принимать их нужно строго по назначению врача.

При боли в горле можно использовать местные антисептики, пастилки или леденцы, спреи и полоскания. При насморке и заложенности носа необходимо принимать 2–3 раза в день назальные капли с сосудосуживающим эффектом, промывать нос растворами на основе натуральной морской соли. Также, согласно клиническим рекомендациям Минздрава, возможно применение лекарственных средств, используемых для лечения сезонных ОРВИ. Это интраназальные формы ИФН (интерферон альфа), обладающие местным иммуномодулирующим, противовоспалительным и противовирусным действием, противовирусные препараты с широким спектром активности.

— Нужно ли вакцинироваться сейчас и почему?

— Нет никаких оснований полагать, что применяемые в настоящее время вакцины неэффективны в отношении штамма «омикрон». В нашем городе приняты беспрецедентные меры по обеспечению доступности вакцинации. Тот, кто еще не сделал прививку, должен сделать это немедленно: заболев сам, он может заразить других, в том числе и лиц из групп риска, тем самым нанеся их здоровью непоправимый вред. Отказников от вакцинации я бы сравнил с теми, кто садится за руль в нетрезвом состоянии или не пристегивает ремень безопасности в автомобиле — им нет оправдания, и ответственность за отказ от вакцинации в любом случае ложится на них. Потому что от того, насколько быстро мы достигнем максимального охвата вакцинацией, зависит темп исчезновения пандемии, а значит, и наш возврат к привычному образу жизни, которого мы все ждем.

ДОСЬЕ

Фомин Виктор Викторович окончил с отличием Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова. Обучался в аспирантуре, работал ассистентом, доцентом, в настоящее время — профессор кафедры внутренних, профессиональных болезней и пульмонологии медико-профилактического факультета. Имеет степень доктора медицинских наук.