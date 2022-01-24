Для дворников организовали пункты питания и обогрева

Кровельщики (слева направо) Фирдаус Сафаров, Алехом Почехонов, Далер Гафуров отдыхают после очистки крыши от снега / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Этой зимой в Москве выпало рекордное за последние годы количество снега. Накануне выходных «Вечерняя Москва» выясняла, как организована уборка дворовых территорий на примере района Лефортово.

Существует строгий регламент: на очистку дворов, придомовых территорий и кровель от снега дается трое суток с момента завершения снегопада. Этой зимой, когда мощные снегопады приходят каждую неделю, а то и по два раза в неделю, работникам городских служб некогда передохнуть. Первый заместитель главы управы района Лефортово Адам Гаталов рассказывает, что после последнего снегопада на помощь дворникам местного «Жилищника» вышли даже административные сотрудники управы и неравнодушные местные активисты.

В одном из дворов на улице Красноказарменной работа кипит — кровельщики дочищают крышу, дворники внизу быстро сгребают снег с дороги, периодически подъезжают погрузчик и самосвал, чтобы вывезти сугробы.

— У нас задействованы 270 дворников и 90 кровельщиков, 25 единиц техники, которая убирает снег, прометает, обрабатывает дороги и дворы противогололедными материалами, вывозит снег на снегосплавные пункты, — рассказывает Адам Гаталов.

Смена дворника начинается в шесть часов утра и длится до шести-семи часов вечера. В сильный мороз каждый час-полтора рабочие могут отдохнуть, погреться и попить чай.

— На каждом участке у нас организованы пункты питания и обогрева, куда работники могут прийти и попить чай. Если требуется непрерывная работа, мы доставляем питание прямо на адрес, — говорит Адам Гаталов.

Через какое-то время дворникам и кровельщикам принесли горячий плов, пирожки и чай прямо во двор. Быстрый перекус — и снова за работу. Нужно успеть очистить двор до конца, ведь по прогнозам синоптиков, скоро придет снегопад, и снова работы будет невпроворот.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства:

— Практически каждые 2–3 дня мы получаем заряды снега от 10 до 15 сантиметров — это достаточно большое количество. Но Москва движется, пробок из-за снега нет, потому что создана система уборки, очистки городских территорий. Работники ЖКХ бессменно убирают дворы, парковки, подходы к соцобъектам.