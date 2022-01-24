Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Для дворников организовали пункты питания и обогрева

Алексей Хорошилов

Общество
Для дворников организовали пункты питания и обогрева
Кровельщики (слева направо) Фирдаус Сафаров, Алехом Почехонов, Далер Гафуров отдыхают после очистки крыши от снега / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Этой зимой в Москве выпало рекордное за последние годы количество снега. Накануне выходных «Вечерняя Москва» выясняла, как организована уборка дворовых территорий на примере района Лефортово.

Существует строгий регламент: на очистку дворов, придомовых территорий и кровель от снега дается трое суток с момента завершения снегопада. Этой зимой, когда мощные снегопады приходят каждую неделю, а то и по два раза в неделю, работникам городских служб некогда передохнуть. Первый заместитель главы управы района Лефортово Адам Гаталов рассказывает, что после последнего снегопада на помощь дворникам местного «Жилищника» вышли даже административные сотрудники управы и неравнодушные местные активисты.

В одном из дворов на улице Красноказарменной работа кипит — кровельщики дочищают крышу, дворники внизу быстро сгребают снег с дороги, периодически подъезжают погрузчик и самосвал, чтобы вывезти сугробы.

— У нас задействованы 270 дворников и 90 кровельщиков, 25 единиц техники, которая убирает снег, прометает, обрабатывает дороги и дворы противогололедными материалами, вывозит снег на снегосплавные пункты, — рассказывает Адам Гаталов.

Смена дворника начинается в шесть часов утра и длится до шести-семи часов вечера. В сильный мороз каждый час-полтора рабочие могут отдохнуть, погреться и попить чай.

— На каждом участке у нас организованы пункты питания и обогрева, куда работники могут прийти и попить чай. Если требуется непрерывная работа, мы доставляем питание прямо на адрес, — говорит Адам Гаталов.

Через какое-то время дворникам и кровельщикам принесли горячий плов, пирожки и чай прямо во двор. Быстрый перекус — и снова за работу. Нужно успеть очистить двор до конца, ведь по прогнозам синоптиков, скоро придет снегопад, и снова работы будет невпроворот.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства:

— Практически каждые 2–3 дня мы получаем заряды снега от 10 до 15 сантиметров — это достаточно большое количество. Но Москва движется, пробок из-за снега нет, потому что создана система уборки, очистки городских территорий. Работники ЖКХ бессменно убирают дворы, парковки, подходы к соцобъектам.

Читайте также:
дворы столицы Профессии Уборка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Все мнения
О проекте