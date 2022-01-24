Знаменитый дирижер открыл международный фестиваль «Зарядье» в Москве

Дирижер Валерий Гергиев выступил с оркестром Мариинского театра на фестивале «Зарядье» / Фото благотворительного фонда Валерия Гергиева

Знаменитый дирижер Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра под его управлением открыли в Москве Третий международный фестиваль «Зарядье».

Фестиваль «Зарядье» стартовал в одноименном концертном зале. Изначально мероприятие создавалось как ежегодный проект. Однако в 2021 году концерты отменили из-за пандемии коронавируса. Тогда Валерий Гергиев пообещал зрителям «вернуть долг». И выполнил обещание.

Вместе с оркестром Мариинского театра на фестивале выступили ярчайшие отечественные пианисты современности: Борис Березовский и Денис Мацуев. Программа фестиваля, по сравнению с задумками прошлого года, оказалась сокращенной. Однако, кроме музыки Рихарда Вагнера, Клода Дебюсси, Иоганна Штрауса и Иоганнеса Брамса, включала пронзительные произведения Александра Скрябина. Сочинения этого композитора включили в программу не случайно: 2022 год объявлен в «Зарядье» Годом Скрябина в честь его 150-летия. Музыку гениального русского композитора и пианиста в концертном зале «Зарядье» публика встретила овациями.

— Это прекрасный зал с сильной акустикой. Здесь приятно играть. А музыка, которую мы играем, — вечна. Это великая русская классика, которая будет интересна всегда, — отметил один из артистов, пианист Борис Березовский.

Фестивального исполнения удостоились оркестровая прелюдия Александра Скрябина «Мечты», «Поэма экстаза» и его фортепианный концерт. Каждое произведение слушатели встречали и провожали долгими аплодисментами. При этом зал был заполнен зрителями практически полностью, за исключением тех мест, которые оставались незанятыми в соответствии с принятыми в столице антиковидными мерами.

По словам организаторов фестиваля, этот цикл концертов — яркое свидетельство того, что интерес к мировой классической музыке в целом, и русской в частности, не угасает несмотря ни на что.

А культивирование собственного, отечественного искусства является прямой обязанностью как государства, так и мастеров-исполнителей.

— В России вполне реально ежегодно организовывать по репертуару русских классиков до двадцати больших музыкальных фестивалей, каждый из которых мог бы претендовать на звание «Событие года». Однако в условиях пандемии коронавируса таких мероприятий проводятся единицы. И это понятно, — добавили в организационном комитете фестиваля «Зарядье».

Там уточнили, что следующими масштабными мероприятиями, на которых можно будет послушать классическую музыку в исполнении именитых артистов, должны стать фестивали в честь великих русских композиторов, проводимые на их малой родине: Михаила Глинки в Смоленске, Модеста Мусоргского в Пскове, Сергея Рахманинова в Великом Новгороде, Николая Римского-Корсакова в Тихвине. В планах Валерия Гергиева — сделать эти масштабные концерты международными, если позволят объективные условия, связанные с распространением коронавируса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий Гергиев, дирижер, художественный руководитель Мариинского театра:

— Мы надеемся, что ситуация с коронавирусом нормализуется и мы будем готовить уже следующую фестивальную программу к осени этого года. Особенность зала «Зарядье» состоит в том, что это театральное пространство. Мы нашли желанную форму фестиваля: три-четыре спектакля в костюмах с декорациями, с видео. Фестиваль «Зарядье» должен быть мирового масштаба. Это совершенно понятно всем. И наша задача — такой фестиваль надолго или даже навсегда поместить в этом зале. Это важно и для Москвы, и для России.