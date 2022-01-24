Почему машины в нашей стране обходятся дороже чем в других странах

Сотрудник одного из столичных автосалонов Елена Новикова. За прошлый год средняя цена новых и подержанных легковых автомобилей в России выросла примерно на 20 процентов. Эксперты утверждают, что это краткосрочный всплеск, связанный с пандемией / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

С нового года автомобили подорожали примерно на 3 процента. В том числе и те, цены на которые поднимали в декабре. Мало надежд на то, что рост ощутимо замедлится в этом году.

За январь-сентябрь, по данным экспертов, средняя цена и новых, и подержанных легковых автомобилей в России выросла примерно на 20– 40 процентов. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на днях сообщила потребителям:

— Все-таки это эпизод, краткосрочный всплеск, вызванный разными постпандемическими последствиями, или это изменение трендов? Я думаю, это кардинальное изменение трендов, — сказала она по поводу мировой инфляции и ее перспектив.

Потенциальные покупатели ощущают описанную тенденцию на себе. Люди пытаются купить новую машину, пока она еще не подорожала. Но желанных автомобилей на всех уже не хватает по ряду причин. Да и продавцы не дремлют, они реализуют имеющийся товар только с оплатой дополнительных опций, которые вдруг стали обязательным условием для покупки, и, не дожидаясь нового витка инфляции, вздувают цены.

В итоге, судя по статистике, в конце года стала ухудшаться динамика продаж новых автомобилей. По сравнению с 2020 годом в прошедшем декабре их продали на 19,9 процента меньше. Аналитики говорят, что главная причина — перебои с поставками новых автомобилей. А это на фоне крайне высокого спроса ведет к дальнейшему росту цен. По данным Ассоциации европейского бизнеса, легковой автомобиль российской сборки подорожал в декабре на 3,9 процента, а по итогам года рост цены составил около 20 процентов.

В целом же российский авторынок, по оценке крупнейшего российского производителя автомобилей, по итогам 2021 года вырос на 5 процентов, до 1,68 млн машин. Концерн в 2021 году впервые с 2014 года сократил долю на российском рынке. Его продажи выросли на 2 процента — хуже оценок общей динамики рынка. Причиной стал дефицит комплектующих, который привел к простоям на основном конвейере в Тольятти. В этом году упомянутая выше компания ожидает сохранения такой же динамики рынка и признает, что пока не может войти в производственный график.

Автоэксперты говорят, что производители вынуждены закладывать больше маржинальности в машину, чтобы окупить свои затраты, перебои с поставщиками, с комплектующими, и все это ведет к постоянному увеличению цены.

— Это точно будет продолжаться весь год. Будет минимум 10 процентов подорожания, оно уже заложено, его не избежать, а верхний предел подорожания будет зависеть от пандемийных шоков из-за штамма «Омикрон», которые могут спокойно привести к прошлогодним 15–20 процентам подорожания. Нижний предел понятен, верхний не ограничен. Если новые автомобили подорожают на 10–15 процентов, то ровно на столько же подорожают и подержанные, — считает автоэксперт Артем Бобцов.

Потенциальные покупатели с интересом узнают о проблемах производителей и продавцов, но больше их волнует простой вопрос: как быть и что делать? Аналитики выдают несколько советов.

Во-первых, не надо терять надежду купить машину по разумной цене. Дело в том, говорят знатоки, что премиальному сегменту (и китайскому тоже) есть еще куда расти в цене. А вот массовые модели, может быть, уже достигли ценового потолка. Это не очень успокаивает, так как самые популярные авто исчезают из продажи. К тому же «допы» (дополнительные опции — «ВМ») взвинчивают цены. Эксперты советуют пробовать торговаться с дилером за указание итоговой цены в договоре. Тогда он становится официальным документом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Георгий Красавцев, пресс-секретарь всероссийского общества автомобилистов:

— Причина роста цен в последние два года связана с нехваткой компонентов. Производители вынуждены приостанавливать производство, потому что заводы поставщиков компонентов не работали во время пандемии. Последствия уже наблюдаются: хоть прошлый год был пиковый по продажам, в конце года произошло серьезное снижение. Машин в принципе меньше. Сейчас многие перешли на б/у, раз цены на новые машины уже неактуальны.

Сотрудник одного из столичных автосалонов Елена Новикова. За прошлый год средняя цена новых и подержанных легковых автомобилей в России выросла примерно на 20 процентов. Эксперты утверждают, что это краткосрочный всплеск, связанный с пандемией / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Изменен расчет стоимости страховых полисов

9 января цену страховки считают по-новому. Цель, информирует Центробанк, в том, чтобы страховщики могли снижать тариф хорошим водителям и увеличивать — автомобилистам с повышенным уровнем рисков.

Для легковых автомобилей физических лиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх — 10 процентов, для общественного транспорта — 4,9 процента, для других категорий транспортных средств (в частности такси) — 30 процентов. Также пересмотрены коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя.

Накануне вступления в силу новых тарифов появилось немало комментариев о том, что так просто повышают цену страховки. Но уже к концу прошлого года большинство автомобилистов убедились, что это не соответствует действительности.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что информация о резком росте стоимости ОСАГО в регионах не верна. В новом указании ЦБ о тарифах на ОСАГО массово снизили территориальные коэффициенты. Из 262 таких коэффициентов по ОСАГО для автомобилей снижены 143, а 45 коэффициентов остались без изменений. Снижение коснулось практически всех крупных населенных пунктов. В том числе коэффициенты снижены в Москве (с 1,9 до 1,8).

Но это совсем не значит, что полис ОСАГО вскоре не подорожает. Дело в том, что имеется законопроект Минфина об увеличении в четыре раза выплат по ОСАГО пострадавшим в ДТП. По имеющейся информации, Центробанк его в общем одобрил, хотя и отметил, что это приведет к подорожанию полиса, стоимость которого может вырасти на 2567 рублей, или на 48 процентов.

Минфин предлагает рост выплат с 500 тысяч рублей до 2 миллионов. На это потребуется повышение тарифа на 21 процент. Еще 27 процентов роста способна дать отмена учета износа деталей.

На вопросы журналистов в пресс-службе Банка России говорят, что, конечно, регулятор в целом позитивно оценивает законопроект Минфина, который позволит увеличить выплаты пострадавшей стороне и усилит страховую защиту виновника ДТП. Рекомендация ЦБ простая: вводить изменения поэтапно. То есть не сразу резко повышать стоимость полиса.

Примечательно, что сами страховщики пока не спешат выражать радостное мнение по поводу минфиновских предложений. Пока они говорят о том, что на самом деле, по первым прикидкам, стоимость полиса в общем может увеличиться почти вдвое больше, чем предположил Центробанк. То есть надо считать, не сократится ли число покупателей страхового продукта. В конце 2021 года средний размер премии по ОСАГО составлял 5349 рублей, а теперь грозит превысить 7 тысяч. Но и изменения в организации страхования по ОСАГО явно назрели.

— Средняя цена полиса ОСАГО бьет все рекорды стабильности: полис обязательной «автогражданки» в 2019 году подешевел на 5 процентов, и с тех пор его цена остается неизменной.

Причина такого нетипичного поведения — резко возросшая вследствие проводимой ЦБ тарифной реформы конкуренция между страховщиками за безубыточных клиентов. Таким образом, можно считать доказанным: реформа по индивидуализации тарифов эффективно обеспечивает низкую цену на ОСАГО, несмотря на резко возросшие цены на запчасти, которые сильно давят на тариф. На наш взгляд, пришло время для нового этапа реформы обязательной «автогражданки», в результате которой этот продукт станет еще удобнее и будет еще лучше учитывать индивидуальные характеристики автовладельца, — говорил прошлой осенью глава РСА Игорь Юргенс.

Автовладельцы готовы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Радько, автоюрист:

— Для москвичей территориальный коэффициент снизился с 1,9 до 1,8. Это коэффициент, на который умножается стоимость базового тарифа для всех жителей Москвы. Минимальный базовый тариф для всех категорий тоже уменьшился на 10 процентов, а максимальный, наоборот, увеличился на столько же. Заметно выросла стоимость такси — базовый тариф для них увеличился на 30 процентов. Верхняя планка базового тарифа выросла, поэтому не факт, что полис подешевеет. Скорее даже, наоборот, подорожает. Все изменения связаны с тем, что страховщики с самого введения ОСАГО говорят о том, что для них оно убыточное и неэффективное.

Сотрудники российского автосборочного предприятия на работе / Фото: Виталий Невар / ТАСС

Ряд моделей по-прежнему продается дороже, чем в других странах

Российскому потребителю покупка машины часто обходится дороже, чем европейскому или американскому. Особенно это заметно, если считать не просто в рублях или евро, а, скажем, в количестве нужных для покупки годовых зарплат россиян. Пытаемся разобраться, отчего так складывается.

Эксперты называют много факторов, влияющих на конечную цену машины. Это и себестоимость автомобиля, и пошлины, налоги и сборы, и затраты на доставку товара до потребителя, и маржа производителя, дилера. При этом кто-то из аналитиков скажет, что главное — утилизационный сбор. В совокупности с таможенной пошлиной в массовых сегментах его доля достигает 40 процентов стоимости автомобиля.

Еще курс рубля влияет на цену, ведь она считается с его учетом просто потому, что многие компоненты для производства машин в нашей стране, да и оборудование для этого, приходится покупать за границей.

Вклад в конечную цену вносят и акцизы на легковые автомобили, которые с 1 января проиндексированы в среднем на 4 процента, — заметим, что это вдвое меньше инфляции. Но все равно обидно. Акцизом облагаются автомобили с двигателем мощностью свыше 90 лошадиных сил (л. с.), а также мотоциклы — свыше 150 л. с. Ставка акциза зависит от мощности двигателя автомобиля, измеряемой в киловаттах или лошадиных силах. Акциз на легковые автомобили с двигателем мощностью от 90 до 150 л. с. в 2022 году вырос до 53 рублей за 1 л. с. против 51 рубля в 2021 году, в 2023 году акциз увеличится до 55 рублей, в 2024 году — до 57 рублей.

Для более мощных машин этот акциз существенно выше. А акцизный сбор включен в стоимость как отечественных транспортных средств, так и импортных. Сейчас, кстати, дорожают гибридные автомобили, так как решено рассчитывать акциз по суммарной мощности обоих их двигателей.

Еще вводятся новые пошлины. К примеру, на днях на рассмотрение в Думу поступил новый закон об установлении госпошлин на тюнинг — по одной тысяче рублей за разрешение на такую работу плюс увеличение с 800 до 1500 рублей пошлины за выдачу документа о соответствии авто с изменениями, которые внесены в конструкцию, с нормами безопасности.

В общем, цена автомобиля на десятки процентов определяется обязательными платежами при его производстве и продаже. Кроме того, в силу ряда обстоятельств снижается конкуренция. К примеру, всего в 2021 году российский рынок лишился 21 модели автомобилей. Тут все просто — чем меньше выбор и конкуренция, тем резвее растут цены. С законами экономики трудно спорить.

Назначая новые ставки самых различных сборов, финансовые власти явно по старинке считают, что машины покупают не самые бедные, а потому можно играть на повышение цен этих необязательных товаров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров:

— Увеличение цен происходит из-за ввозных пошлин и налогового законодательства. Ряд производств находится не на территории Российской Федерации, стоимость отличается существенно. Нужно знать условия производства, чтобы дать ответ о причинах в каждом конкретном случае. Думаю, что цена иномарок продолжит расти.