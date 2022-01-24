Фанаты не признают: Виктория Бекхэм, Деми Мур, Кэмерон Диаз и другие звезды, которые сильно изменились

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В борьбе с главным врагом красоты и молодости — временем — все средства хороши. К сожалению, оно никого не щадит, и даже самые известные красавицы спустя годы уже не могут похвастаться свежестью. Кто-то воспринимает влияние времени как удар и демонстрирует готовность чуть ли не ежемесячно ложиться на операционный стол, но не всегда коррекция и различные манипуляции помогают обрести искомое. Среди людей есть немало тех, кто спокойно относится к возрастным изменениям. Обычно они фокусируют внимание на иных жизненных аспектах, наполняя ее осознанностью. Однако для некоторых внешность играет огромное значение. Например, неухоженность звезд разочаровывает фанатов. Пластический хирург Павел Голованев рассказал «Вечерней Москве» о том, кто из знаменитостей столкнулся с подобными проблемами.

Наверное, сегодня уже сложно кого-то удивить снимками легендарных артистов, моделей и иных представителей шоу-бизнеса, замеченных в чересчур сильном стремлении к совершенствованию себя путем пластических операций. В некоторых случаях подобные обвинения в своеобразной зависимости не имеют реальной почвы, а запечатленные на фото звезды не решались на глобальные изменения. Вот несколько звезд, которые разочаровали фанатов бесконечной коррекцией внешности.

Деми Мур

Как бы ни было печально признавать этот факт, но исполнительницу ведущей роли в фильме «Стриптиз» можно отнести к категории жертв пластики. При том что она долгое время демонстрировала моложавый вид, несмотря на зрелый возраст. Сама Деми не раз делала операции, но они в целом были успешными. Так было до весны 2021 года, когда бывшая супруга Брюса Уиллиса появилась на подиуме на показе Fendi. Тогда все присутствующие только о ней и говорили, но причиной стал не дизайнерский наряд, а глобальная трансформация лица актрисы. С одной стороны, с ее лица практически исчезли складки и морщины, и тут, скорее всего, речь идет о SMAS-подтяжке, которая была удачной. Но по поводу другого вмешательства можно сказать обратное. Судя по значительным провалам в области щек, которые глубокими полосами прочертили лицо звезды, ей были удалены комки Биша. При этом в таком возрасте данная коррекция противопоказана: с годами и так пропадают объемы жировой ткани, многие стараются их восполнить. Будем надеяться, что мы увидим Деми с более грамотными изменениями.

1/2 Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images 2/2 Деми Мур / Фото: EPA

Виктория Бекхэм

Еще одна знаменитость, которую обвинили в чрезмерном увлечении пластикой, — бывшая солистка Spice Girls Виктория Бекхэм. Интересно, что долгое время ее личностью не интересовались хейтеры — звезда ведет размеренный образ жизни, у нее крепкий брак и счастливое материнство. А ее карьера дизайнера только набирает обороты. Но недавно она дала повод для обсуждения своей персоны. Произошло это на утреннем ток-шоу американского телеканала. Во-первых, миссис Бекхэм пришла в студию в неоднозначном образе, который хейтеры назвали «пародией на одежду клоуна Макдональда». А во-вторых, отдельного внимания заслужило лицо селебрити. Бекхэм явно перестаралась с уколами ботокса, что бросилось в глаза благодаря «замороженной» мимике. Кроме того, нижняя губа певицы стала большего размера и не соответствует общим пропорциям лица. В итоге поклонники назвали ее внешний вид «позором».

1/2 Фото: Matt Crossick/ТАСС 2/2 Виктория Бекхэм / Фото: imago images/MediaPunch

Кэмерон Диаз

Еще одна жертва критиков — любимая многими звезда Голливуда Кэмерон Диаз. Во время телешоу Hart to Heart, которое показали этим летом, актриса откровенно призналась в операциях и частом обращении к косметологам. Как она рассказала, у нее имеется опыт ринопластики. Но причиной вмешательства знаменитость назвала множественные травмы носа. Речь не идет о домашнем насилии — Диаз является большой фанаткой серфинга, где не исключены падения, и, как следствие, удары и травмы. Это вмешательство прошло успешно, если судить по фотографиям до и после пластики. Однако не это стало поводом для хейтеров: селебрити славится своей любовью к «уколам красоты». Некоторое время именно ботулотоксин был любимым вариантом коррекции возрастных проблем Диаз, и дело дошло до того, что в 2018 году ее лицо практически утратило мимику. Но, как призналась актриса, сегодня она «завязала» с подобными процедурами, решив стареть естественно.

1/2 Фото: Zuma\TASS 2/2 Кэмерон Диаз / Фото: PA

Хизер Локлир

Эта звезда была популярна благодаря телесериалам 90-х, например, «Династия». Актриса перешагнула 60-летний рубеж, но выглядит как минимум странно — о ее былой красоте сейчас мало что напоминает. Виной тому — пристрастие к наркотикам и алкоголю, от которого она уже проходила лечение. С таким «бэком» результаты пластических операций сложно спрогнозировать, тело после интоксикации способно отреагировать «сюрпризом» на хирургическое воздействие. Это и произошло с актрисой, которая при помощи коррекции хотела вернуть свежесть и гармоничность внешности. Оставшиеся после таких экспериментов немногочисленные поклонники попросили звезду больше с собой ничего не делать.

1/2 Фото: Imago/TASS 2/2 Хэзер Локлир / Фото: Zuma\TASS

Кроме вышеперечисленных знаменитостей в ряде тех, кто разочаровал фанатов чрезмерной любовью к операциям, числятся Тори Спеллинг, Рене Зеллвегер и Мадонна. Включили в этот список и представителей сильного пола — голливудских любимцев Тома Круза и Зака Эфрона.