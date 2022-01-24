Кремлевский Дворец принял 25-й Кубок мира по латиноамериканским танцам

Фото: Егор Печников

В минувший уик-энд при большом ажиотаже в Москве прошел юбилейный, 25-й Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Праздник танца, музыки, красоты и грации! Среди участников всего танцевального события было около 200 профессиональных и любительских танцоров, кроме того, впервые за время проведения турнира были проведены соревнования среди юниоров за Кубок Кремля в новой для России программе Смус (American Smooth). В столицу России прибыли спортсмены из США, Великобритании, Украины, Хорватии, Испании и многих других стран. Наибольшее представительство участников было из России. Кто-то участвовал в очередной раз и мечтал оказаться на этот раз в числе призеров, а для кого-то подобные соревнования в Кремле были впервые. О победе, конечно, дебютанты думали, но это не было у них самоцелью.

Для российского дуэта Павла Звычайного и Полины Телешовой совместное выступление на паркете Государственного Кремлевского Дворца было впервые, хотя они уже давно известны танцевальному миру. И Павел, и Полина в составе других дуэтов не раз встречались в финалах крупнейших соревнований и боролись за победу, соперничая друг с другом.

— Это наше первое выступление, постараемся выступить удачно. Место проведения турнира уникальное — Кремль. Площадка потрясающая, эйфория и удовольствие», — поделилась впечатлениями незадолго до начала соревнований Полина Телешова.

Пара Звычайный — Телешова, на мой взгляд, была одной из лучших среди всех участников своим танцем, харизмой и эмоциями, которым они несли зрителям. Она уверенно дошла до финала, и, казалось бы, всё идет к их первой совместной победе, но судьи в итоге приняли иное решение, и пара остановилась в шаге от пьедестала, заняв лишь четвертое место. Как говорится, Павел и Полина еще «сыграют свою первую скрипку» в следующем турнире и выступят более успешно, у меня никаких сомнений нет, потому как опыта им не занимать.

— Кубок мира в Кремле — это гордость Российского танцевального союза (РТС)», — говорит главный организатор турнира, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, президент РТС Станислав Попов. Эти соревнования были, есть и будут школой мастерства для российских и зарубежных исполнителей.

Помимо выступления профессиональных танцоров и Кубков Кремля в других танцевальных программах зрители увидели и несколько показательных выступлений, среди которых была Вера Фартушняк (к слову, мать пятерых детей). Она приняла участие в шоу в стиле Экзибишен с Виктором да Силва.

Как обычно, на турнире выступили два оркестра: «7 ветров» под руководством заслуженного артиста России Георгия Мушеева и «Данс-ленд» под руководством Максима Пиганова.

Обладателями Кубка мира среди профессионалов стала пара из США Троелс Багер и Инна Желязкова, вторыми призерами — спортсмены из Великобритании Дорин Фрикатану и Марина Сергеева, а бронзовые награды получил российский дуэт Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева.