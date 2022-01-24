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Врач рассказал, как облегчить свое состояние при первых симптомах коронавируса

Марьяна Шевцова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач рассказал, как облегчить свое состояние при первых симптомах коронавируса
Фото: depositphotos

В столице продолжает расти количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. По последним данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с ковидом в Москве, за сутки с 23 января на 24 января выявлено уже 19,5 тысячи инфицированных.

Работа амбулаторной службы города переведена на усиленный режим. Чтобы не было очередей, расширен состав дежурных врачей в поликлиниках. Кроме того, выведены на работу дополнительные операторы горячей линии 122, поскольку количество звонков на нее сильно увеличилось. Ресурсов и мощностей хватает, так что Москва готова к такому сценарию развития ситуации.

Штамм «омикрон», говорят медики, распространяется быстрее своих предшественников, а его симптомы очень схожи с обычной простудой. При первых же признаках ОРВИ, отметил главный внештатный специалист общей врачебной практики Виктор Фомин, необходимо начинать лечение.

— Если по каким-то причинам вы не пошли в поликлинику и не обратились к врачу, в домашних условиях можно самостоятельно облегчить свое состояние. Первые признаки заболевания — повышение температуры, головная боль, заложенность носа, боль в горле. Прежде всего в этом случае нужно остаться дома, — сказал врач.

Если температура не превышает 38 градусов, то снижать ее лекарственными препаратами не рекомендуется.

— В данном случае лучше всего поможет обильное питье (до двух литров), мед, чай с мятой или облепихой, — добавил медик. — Необходимо отдыхать, чаще проветривать помещение и отказаться от курения.

В свою очередь главный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина рассказала, что лечить «омикрон» можно обычными безрецептурными лекарствами, которые можно найти в домашней аптечке. В случае повышения температуры Сметанина рекомендовала принимать жаропонижающие препараты, например ибупрофен, парацетамол.

— Другая группа — это противовирусные средства с широким спектром активности, например умифеновир (арбидол). Он препятствует взаимодействию вируса с клетками организма. Или препарат риамиловир (триазавирин), который обладает противовирусным действием, — пояснила инфекционист.

В оперативном штабе также добавили, что ежедневно в столице проводится около 12 тысяч экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию.

— В Москве работают 17 городских лабораторных центров и семь частных лабораторий по диагностике новой коронавирусной инфекции методом ПЦР. Они ежедневно обрабатывают 50–52 тысячи проб, при необходимости их мощность может быть увеличена до 60 тысяч в сутки, — сообщили в оперштабе.

Также ежедневно в Москве проводится от 12 до 15 тысяч ИФА-тестов, которые позволяют определить уровень антител к новой коронавирусной инфекции. При необходимости их мощности также могут быть масштабированы.

ВАЖНО

Жители столицы с симптомами ОРВИ и температурой ниже 38 градусов могут обратиться за медицинской помощью в поликлинику без записи и без предварительного звонка на линию 122. Их примут дежурные врачи, количество которых значительно увеличили. Сдать тест на ковид также можно в пунктах экспресс-тестирования, которые открыты в общественных местах.

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