Среди активных участников проекта «Центры московского долголетия» более 1,6 тысячи Татьян

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Татьянин день — не только старинный студенческий праздник, но и именины всех женщин с этим именем. В центрах московского долголетия задались вопросом: сколько Татьян являются лидерами клубов и активными участниками? Оказалось, что более полутора тысяч, а точнее — 1633! И это не конечная цифра, ведь в проект «Центры московского долголетия» каждый день впервые приходят сотни столичных жителей серебряного возраста. Рассказываем о ярких Татьянах, благодаря которым жизнь в клубных центрах кипит, а сами они, несмотря на возраст, чувствуют себя молодыми, красивыми и успешными.

С песней по жизни

Татьяна Федоровна Романова — счастливая бабушка четырех внуков. Но быть только бабушкой она не готова! Татьяна Федоровна — участник клуба «Ветер перемен» центра «Таганский». Она — активный гражданин, участник городских конкурсов «Супербабушка» и «Леди Москва». Участвовала в битве хоров «Спасская башня» в составе хора «Годы Золотые». Любит петь и вышивает крестиком великолепные картины.

Татьяна Алексеевна Миняева — лидер клуба «Поет душа», участник сообщества «Ритмы жизни» центра «Бирюлево Западное». Татьяна окончила музыкальную школу имени Гнесиных, институт, а потом работала экономистом. Но петь и танцевать она не переставала никогда!

А сейчас, выйдя на пенсию, всецело отдалась творчеству. По словам женщины, благодаря встречам, репетициям, активной деятельности клуба «Поет душа», она постоянно развивается творчески, узнаёт много нового, а еще делится своим прекрасным настроением и заряжает других участников оптимизмом.

Татьяна Алексеевна любит готовить вкусные блюда, любит дачу и природу, обожает выращивать цветы. Она оптимист по жизни, всегда во всем находит плюсы и идёт дальше к своим целям.

В клубном центре «Преображенское» все знают Татьяну Алексеевну Мельникову. Она лидер сразу двух сообществ — «Клуба творческих открытий» и театрального — «Трамвай желаний». Женщина — профессиональная вокалистка, работала солисткой Московской государственной филармонии. Вместе с Владимиром Шаинским, Борисом Фиготиным, Людмилой Лядовой и другими известными композиторами она с успехом гастролировала с концертами по всей стране и ближайшему зарубежью. А сейчас Татьяна Алексеевна щедро делится своими вокальными и театральными талантами с участниками своих клубов.

Три Татьяны из СВАО

Татьяна Ивановна Сусанина из клубного центра «Марьина Роща» окончила Московский институт культуры, работала заведующим клуба при танковом заводе. Последние годы трудовой деятельности была педагогом-организатором Московского строительного колледжа №2. После выхода на заслуженный отдых ведет здоровый образ жизни.

Ее активная гражданская позиция не дает сидеть дома. Татьяна Ивановна несколько лет назад стала инициатором и бессменным руководителем спортивного клуба «Ягодка». В объективе ее внимания — театральная жизнь столицы и экскурсии.

Сегодня в центре «Марьина Роща» ни одного проекта и мероприятия не проходит без деятельного участия Татьяны Ивановны.

В свои 84 года Татьяна Сергеевна Финошина является одной из самых активных участниц проекта «Центры московского долголетия». В семилетнем возрасте она начала заниматься музыкой и петь. Всю молодость работала в детском саду руководителем кружка, а спустя время решила пойти по стопам отца и устроилась в Центральный дом авиации и космонавтики. Выйдя на заслуженный отдых, Татьяна Сергеевна вернулась к творчеству. Она принимает активное участие в разных направлениях клубного центра «Северный», поет, вяжет и играет на пианино. У нашей героини три внука, с которыми она любит петь песни и весело проводить время.

В недавно открытом клубном центре «Алексеевский» Татьяна Тимофеевна Степанова — частный гость. Больше всего ее интересуют занятия в общегородском проекте «Освой гаджет», женщина активно осваивает смартфон. В молодости Татьяна Тимофеевна окончила курсы кройки и шитья, шила на заказ и для себя, вязала игрушки. А теперь она готова поделиться секретами любимых хобби с другими рукодельницами. В свободное время любит гулять на свежем воздухе и посещать театр и общаться с единомышленниками в центре «Алексеевский».

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ЗОЖ-Татьяны

Татьяна Федоровна Будыкина — одна из самых первых и активных участниц клубов в самом большом клубном центре — «Тушино». Она — лидер сообщества по настольному теннису «Первая ракетка». В молодости женщина была конструктором-технологом в НИИ радиофизики. А затем сделала крутой поворот в своей судьбе, поняв, что ее призвание растить и воспитывать детей. Позже окончила курсы профессиональных нянь. Татьяна Федоровна — богатая бабушка, у нее 4 внука и одна правнучка. Все свое время посвящает малышам, а когда выдается свободная минутка, спешит в ЦМД «Тушино», который она называет своим вторым домом. Играет в теннис, сплотила вокруг себя таких же активных любителей этого вида спорта.

Пенсионерка отлично поет, пишет картины, делает мягкие игрушки, увлекается танцами, принимает участие во всех мероприятиях, проводимых ЦМД. Татьяна Федоровна — очень отзывчивый, необыкновенной доброты человек, которого уважают и любят!

Татьяна Витальевна Бродская из клубного центра «Сокольники» уверена, что здоровый образ жизни помогает сохранить долголетие и бодрость. Женщина — велосипедист с большим стажем, она начала ездить, когда в Москве еще не было специально выделенных дорог для велосипедистов. Уже тогда Татьяна Витальевна знала: «Придет время, и к велосипедам будет особое уважение». Так и получилось! Пенсионерка с удовольствием и, главное, безопасно совершает велопутешествия по любимой Москве. Она всегда делает остановку в Сокольниках, ведь в этом районном центре московского долголетия всегда всех встречают гостеприимно и душевно.

Всю свою жизнь Татьяна Владимировна Егорова ведет активный образ жизни, занимается несколькими видами спорта. Сегодня она — лидер клуба «Цигун», одного из самых популярных в центре «Митино». Татьяна Владимировна активно делится своим опытом с посетителями центра, вдохновляя их на достижение спортивных высот и познание своего потенциала. Вместе с мужем они принимают активное участие в городских соревнованиях и ЗОЖ-проектах.

Как утверждают сотрудники Центра московского долголетия «Братеево», Татьяна Дмитриевна Григорьева любому даст фору. «Наша Татьяна только вернулась с Эльбруса, где провела новогодние праздники и активно занималась горными лыжами. Еще будучи студенткой, она увлекалась альпинизмом, ходила в горы и получила разряды по зимним и летним восхождениям, а это бывает крайне редко», — говорят сотрудники. Среди рекордов Татьяны Дмитриевны гора Чимтарга в Средней Азии (почти 5.500 над уровнем моря), пик Аннапурна в Непале (8.000 над уровнем моря) — десятый восьмитысячник из 14-ти, существующих на планете. Женщина ежегодно ходит в лыжные походы и велопутешествия, спускается на байдарках, а также принимает постоянно участие в соревнованиях по технике горного туризма (Карелия, Селигер, Карпаты). Особую гордость Татьяна испытывает за своего сына Дмитрия, пловца — параолимпиеца, который завоевал золотую медаль в 2021 году в параолимпийских играх в Токио. А сын гордится своей уникальной мамой!

Многогранные Татьяны

Татьяна Васильевна Максимова 19 лет проработала главным врачом в городской поликлинике. За все время ее работы не поступило ни одной жалобы! В свободное от работы время женщина увлеклась вышивкой и делала прекрасные игрушки своими руками для сыновей. Вышивать картины крестом и из бисера стало ее хобби. Сегодня Татьяна Васильевна — лидер клуба «Игрушки ручной работы» в центре «Борисовские пруды». Всё свободное время она старается посвящать любимому увлечению и активно делится своими умениями со своими единомышленниками и новыми друзьями.

В клубном центре «Некрасовка» есть еще одна мастерица и лидер клуба. Татьяна Петровна Лаврентьева — лидер сообщества «Веселый клубочек». Ей 82 года! Жизненный путь был ярким — от сбора ракет на заводе до вязания моделей для Дома Моды Вячеслава Зайцева. Сейчас она — активная участница всех мероприятий клубного центра «Некрасовка». Татьяна Петровна все время стремится к новому. Так, недавно она написала мемуары для конкурса «В памяти моей Москва», а также участвовала в ЗОЖ-флешмобе «Игры нашего детства».

Татьяна Владимировна Митюнина увлеклась рисованием уже после 65 лет, когда выросли внуки, и появилось свободное время для себя и творчества. Она вдохновлялась пенсионерами, которые совместно организовывали выставки художников в британском городе Эксетер, где женщина иногда отдыхает. Вместе с мужем-архитектором она начала посещать художественные выставки в Москве. Ее уверенность, что она сможет рисовать, еще больше укрепилась. Она взялась за палитру и кисть. Со временем ее новое увлечение переросло в любимое хобби, которым захотелось поделиться с участниками проекта «Центры московского долголетия». Все посетители творческих мастер-классов Татьяны Митюниной в клубном центре «Выхино» ценят ее за творческую атмосферу, которая царит на мастер-классах, и за внимание к деталям.

По их словам, она прекрасный художник и чуткий наставник.

Татьяна Федоровна Ярославцева — одна из активистов клубного центра «Московский». С самого первого визита женщина покорила всех своей добротой, ответственностью, разносторонними интересами и энергией. Она может мгновенно приготовить полезнейшее кулинарное блюдо, станцевать зумбу, написать сценарий для выступления, сыграть главную роль в спектакле или нарисовать картину маслом. Всех ее увлечений не перечесть. И чем бы она не занималась — ко всему относится с душой, сближая вокруг себя участников многих клубов, зажигая и вдохновляя всех на позитив и развитие.

Татьяна Сергеевна Грибакина всегда вела активный образ жизни. Даже с выходом на пенсию ее приоритеты не поменялись — вокал, танцы, участие в съемках телепередач, путешествия. Кроме того, она активный участник всех онлайн — флешмобов Центра московского долголетия «Южное Бутово». Где на всё это найти время? Но наша героиня его легко решает эту задачу, ведь для интересных хобби всегда можно выделить час другой, особенно, если пораньше вставать утром. Благодаря общегородскому проекту «Освой гаджет» Татьяна Сергеевна в совершенстве освоила Инстаграм. Сейчас она — активный блогер, рассказывает о своих поездках и удивительных местах нашего города и не только.

Татьяна Владимировна Потапова — активная участница многих клубов центра «Щапово». Эта обаятельная женщина с первой встречи покорила сотрудников и посетителей своей харизмой, умением общаться с людьми. Татьяна Владимировна — разносторонний, талантливый человек. Она с большим удовольствием занимается декоративно-прикладным творчеством, является лидером клуба «Путешествие в сказку», увлекается спортом, придерживается ЗОЖ, поёт и с большим удовольствием принимает участие во многих творческих мероприятиях клубного центра.

Татьяна Алексеевна Афонина — прекрасный жизнерадостный человек с активной жизненной позицией, завсегдатай клубного центра «Новофедоровский». 41 год Татьяна Алексеевна проработала на одной из крупнейших в Европе железнодорожной станции на юго-западе Москвы — Бека́сово-Сортировочное. Вся ее жизнь связана с железной дорогой, там трудились ее родители, муж-машинист, сын — начальник станции. Когда пришло время расстаться с любимой работой, Татьяна Алексеевна не стала унывать. Она посещает многие мероприятия центра. Женщина рассказала, что родные даже иногда теряют ее, ведь уходит на час на мастер-класс по акварели, а там и вяжут и поют, и она теряет счет времени. Ее девиз по жизни: «Нам никогда не будет 60! И лишь четыре раза по 15!»

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Удивительное рядом

Татьяна Петровна Воронина — доктор философских наук, преподаватель с более чем сорокалетним стажем работы в университетах, профессор. 23 года проработала в главном вузе страны — МГУ. В 2012 году начала сотрудничать с китайскими университетами, читала лекционные курсы в Шанхайском университете, работала на факультете русского языка в Циндаоском университете науки и технологий. Начала изучать китайский язык, а затем разработала курс по истории и культуре Китая для русских и китайских студентов.

В 2019 году была приглашена на работу в университет в г. Шицзячжуан, но работе, к сожалению, помешала пандемия. Но она не смогла остановить деятельного человека! Татьяна Петровна пришла в Центр московского долголетия «Ломоносовский» и, конечно, не остановилась на простом посещении разных клубных занятий и мероприятий. Она организовала «Китайский клуб». На встречах члены сообщества изучают аутентичный китайский кинематограф, проводят церемонии чаепития. К новому году по китайскому календарю планируется проведение выставки.

Татьяна Валентиновна Кадр, лидер клуба «Хастл +» из центра «Чертаново Северное», танцевала с раннего детства. Затем у нее был долгий перерыв, вернуться к танцам заставила «несчастная любовь» 20-летнего сына. Женщина придумала удивительный способ вытащить его из состояния депрессии. Сказав, что у нее нет партнера, брала его на танцевальные тренировки. Заботливый коллектив окружил молодого человека вниманием. Вскоре он втянулся и сейчас, как и мама, является большим поклонником хастла и даже преподает его.

Еще одной удивительной историей поделилась с сотрудниками Центра московского долголетия «Котловка» Татьяна Васильевна Шумакова.

В 1972 году, будучи студенткой, женщина посетила Германскую Демократическую Республику (ГДР). В Советском Союзе поездки за границу были редкостью, поэтому для любителей путешествовать это было настоящим событием.

Сделать фотографии на память — обязательный пункт турне. Татьяна Васильевна взяла с собой фотоаппарат, но во время поездки его попросила знакомая. Так получилось, что та потеряла пленку из фотоаппарата, и все памятные кадры, сделанные Татьяной Васильевной, пропали. Женщина расстроилась, но, обладая добрым сердцем, простила новую подругу. А совсем недавно случилось чудо. Ей пришло сообщение от незнакомой женщины в «Одноклассниках». Оказалось, написала та самая знакомая. Она нашла эту пленку! И не только сообщила об этом, но и оцифровала все фотографии и отправила их Татьяне Васильевне. Так, через 49 лет памятные кадры вернулись, там были фотографии не только из ГДР, но и кадры Москвы 70-х годов.

— Думая об этом удивительном случае, я невольно вспоминаю слова песни: «Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве». Поразительно, что через столько лет нашлась пропажа в целости и сохранности, а знакомая вспомнила мою фамилию и нашла меня. Чудеса вокруг нас, надо только оглядеться! — подытожила свой рассказ Татьяна Васильевна.

— Чудеса случаются, если вы открыты новому и активны, — добавляют сотрудники центров московского долголетия!

И приглашают всех москвичей серебряного возраста присоединиться к интересной клубной жизни в любом из 21 центров. Подробная информация о расписании клубных занятий и мероприятий — по единому телефону: 8(495) 870-44-44.