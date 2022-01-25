Проекты школьников внедрят на производства

Фото: Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Корреспондент «Вечерней Москвы» встретился с председателем Центрального совета программы «Шаг в будущее» Александром Карповым. Он рассказал о перспективных образовательных проектах.

— Александр Олегович, в 2022 году программе исполнится 31 год. Какие самые значимые достижения и проекты можно отметить за этот срок?

— Да, программа «Шаг в будущее» родилась в 1991 году в стенах Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. На первое мероприятие программы — Политехнический коллоквиум — приехали 84 школьника. А будущей весной Международный форум научной молодежи «Шаг в будущее» соберет весь цвет мировой молодежной науки — 1200 блестящих школьников-исследователей и студентов начальных курсов из 25 стран.

Форум пройдет на базе 12 ведущих российских университетов и 14 всемирно известных научно-исследовательских институтов. В его рамках пройдет Всероссийский конкурс-выставка научно-технологических и социальных предпринимателей «Молодежь. Наука. Бизнес», поддержанный Фондом президентских грантов. Думаю, самое значимое достижение программы «Шаг в будущее» — то, что за 30 лет деятельности программа создала в масштабах страны эффективную систему подготовки талантливых школьников, которые стремятся реализовать себя в инженерном деле, в области естественных и социально-гуманитарных наук. В этом ее отличие от многочисленных мероприятий, нацеленных лишь на презентацию школьных проектов.

— Как вы организовываете совместную работу школьников с действующими компаниями?

— Нам удалось сформировать мощную и регионально разветвленную экосистему организаций, которые работают с молодыми талантами на волонтерских началах. В нее входят 67 научных компаний и конструкторских бюро, 107 вузов, 53 промышленных предприятия, 131 энергетическая, горнодобывающая и транспортная компания, 12 заповедников и ботанических садов, 14 медицинских центров и частных клиник, 19 музеев, театров, архивов и библиотек. Здесь научные исследования используются в качестве методик обучения.

Здесь растят тех, кто будет создавать научные знания, новую технику, технологии и внедрять их в жизнь. Инновации, стартапы, научно-технологическое и социальное предпринимательство школьников-исследователей являются одной из главных составляющих нашей программы.

— Почему вы так много внимания уделяете именно предпринимательству в научно-технологической и социальной среде?

— Чтобы что-то коммерциализировать, надо прежде всего создать это что-то. С такой точки зрения учить предпринимательству, проводить конкурсы идей для научного бизнеса, выращивать в бизнес-инкубаторах людей, желающих просто предпринять нечто, — затея пустая, если отсутствует продукт для предпринимательства. Основными препятствиями для развития проектов школьников-исследователей служит слабая доступность профильного консультирования, научной и технологической инфраструктуры, инвестиций и контактов с потребителями.

Одним из цифровых инструментов преодоления этих проблем будет площадка «Стартапы будущего», которую разрабатывают на домене МГТУ имени Н. Э. Баумана. Разместив на этом сайте описание своего проекта, школьник или команда исследователей не только получит возможность презентовать свою идею для потенциальных потребителей, но и решит ряд проблем.

Например, будет возможно пригласить в состав команды проекта участников, обладающих необходимыми компетенциями, — менеджеров, экономистов, пиарщиков, программистов, или предложить другим проектным командам сотрудничество в реализации. В свою очередь, любой желающий школьник сможет подать заявку на участие в той или иной проектной деятельности. Помимо этого, новый сервис позволит ребятам получить консультации и ресурсное обеспечение от организаций, сотрудничающих с программой «Шаг в будущее». Также компании смогут привлечь молодых исследователей к работе в своих интересных проектах.

В ТЕМУ

Реализовать свой потенциал школьники могут в 21 технопарке Москвы. Там создано 111 тематических лабораторий, ведется обучение более чем по 400 программам. Ребята создают проекты, научно-исследовательские работы, которые представляют на конкурсах. В 2021 году 460 слушателей детских технопарков Москвы стали победителями национальных конкурсов и олимпиад.