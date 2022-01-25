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Поэт Павел Быков: Я пишу о том, что во мне болит

Дарья Пиотровская

Общество
Поэт Павел Быков: Я пишу о том, что во мне болит
Фото: Алена Филина

Поэт Павел Быков 22 января выпустил музыкально-поэтический альбом «Сосна на дюне». Он рассказал «Вечерней Москвы», как работает со словом, откуда берутся стихи о любви и как автору и читателю найти друг друга.

— Павел, как рождаются стихи? Сразу, целиком, или потом — доработка?

— Почти все возникают по импульсу. Сначала — идея, на нее наслаиваются слова, рифмы, строчки. А дорабатывать надо всегда. Работа со словом — большой труд.

— Интернет захвачен графоманами. Как читателю найти в нем поэзию?

— Сложный вопрос. Я против цензуры. Но, пожалуй, на крупных порталах должен быть некий отбор. Хорошему поэту тоже сложно найти читателя, слушателя — это палка о двух концах.

— Есть тенденция: на концерты поэтов ходят в основном другие поэты. А на твоих — много людей, которые сами не пишут стихи?

— На презентации моей книги весной было человек 150. Треть я не знал. Для поэтического вечера в наши дни это неплохо. Мой читатель, думаю, мой ровесник. Остро чувствующий, неравнодушный к болям страны. И если он — мужчина, то уважительно относится к женщинам.

— Ты много пишешь о любви. О ней уже так много сказано до нас…

— Я люблю. А если это по-настоящему, непременно найдутся новые, точные слова об этом чувстве.

— Как совмещаешь поэзию с «обычной» жизнью?

— Хочется, чтобы поэзия приносила доход, была популярна, как рок-концерты. Увы, это не так. Я преподаватель. И это чаще приносит удовольствие, чем отвлекает от стихов.

— А знание истории помогает в их написании?

— Думаю, да. Поэт, писатель обязан отражать свое время, фиксировать эпоху. Знание истории помогает делать это глубже, не в лоб. Я всегда, лет с семи, хотел быть поэтом и историком. Мне 35, я поэт и историк.

— Важно ли уметь подать свои стихи на сцене?

— Да, и это огромная работа, не только природные данные. К более-менее профессиональному исполнению своих стихов пришел лет пять назад. Помогла подруга, актриса Марьям Мано.

Поэт Павел Быков: Я пишу о том, что во мне болит Фото: Алена Филина

— Быть лириком сложно? Противоречие с миром чувствуешь иногда?

— Я не стремлюсь быть только лириком или, наоборот, трибуном. Я пишу о том, что во мне болит, и очень рад, если в ком-то это отзывается. Задача поэзии — дать людям ощущение неодиночества. А мир всегда противоречив — это условие жизненной задачи. Творческому человеку всегда сложно, поскольку любое настоящее творчество критично смотрит на мир.

— Какие литературные проекты в столице заслуживают внимания?

— Лучший, на мой взгляд, — «Птица поэта» Инны Медведун. Хорошие площадки — «ЛитПоны» Арса-Пегаса (Арсения Молчанова. — «МВ»), «Чемпионат поэзии» Джамиля Нилова, литстудия «Кашалот». И, конечно, форум «Осиянное слово» моего поэтического учителя Алексея Витакова.

— Любимые поэты?

— Сейчас — Бродский, Высоцкий и Цой. Люблю стихи Дмитрия Быкова, из ровесников — Алексея Шмелева, Дмитрия Вагина, Ивана Купреянова, Инны Медведун. И это не все имена.

Весы

(отрывок)

Сегодня ощущения: весы —

Стакан стеклянный тянет, как железный,

Но в мире есть любимая и сын,

А значит, нет ни горя, ни болезней.

На чашах снова взвешены семь нот,

Десяток цифр и буквы — тридцать с верхом.

Мир перевернут, в общем-то, вверх дном,

И это — очень видимая веха.

ДОСЬЕ

Павел Быков родился в Москве 10 апреля 1986 года. Преподаватель истории и культурологии, писатель, журналист, рок-музыкант, автор книг стихов «Карточный домик», «Каменный век», «сНЕгодность», «Околоплодные».

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