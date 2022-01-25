Мчит поезд с лыжником

Любители зимнего отдыха в электричке / Юрий Набатов/Фотохроника ТАСС

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

Жители столицы у «Справочного бюро» 50 лет назад — в январе 1972 года интересовались зимними походами и новыми услугами, которые делали жизнь горожан комфортнее.

До чего техника дошла

Все мы помним, как в знаменитом советском мультфильме «Зима в Простоквашино» мама говорит: «Это не техника дошла, это я сама сюда дошла — на лыжах!» Туризм старались развивать всегда. И москвичи, большую часть своего времени проводившие в каменных джунглях мегаполиса, бойко в этом участвовали, интересуясь возможностью выезда на природу. Правда, на своих двоих, как мама дяди Федора, идти в Подмосковье и протаптывать лыжню было необязательно. Жительница столицы Е. Сергеева полвека назад спрашивала у редакции: «Имеется ли совет по туризму и экскурсиям во Фрунзенском районе? Можно ли там приобрести путевки на «поезда здоровья»? Благодаря ее вопросу и напечатанному тогда ответу мы получили интересные сведения о туристическо-оздоровительных приемах прошлого.

В 1970-х годах в столице в зимнее время организовывались специальные однодневные железнодорожные туры. Так называемые «поезда здоровья» вывозили в пригород желающих покататься на лыжах. Состав отправлялся с вокзала в районе 8:00 и возвращался обратно около 17:00. В промежутке он стоял на определенной станции и обслуживал выехавших на нем за город лыжников. Поезда были оборудованы буфетом. Для тех, кто выбирался за город целыми семьями, пока родители совершали забег, детей развлекали массовики-затейники. Плохо умеющих стоять на лыжах туристов обучали штатные инструктора-физкультурники, а также в поезде был врач.

В ответ на письмо читательницы в Московском совете по туризму и экскурсиям 50 лет назад «Вечерке» ответили: «Путевки на «поезда здоровья» продаются во всех районных советах по туризму и экскурсиям».

Добавим, что эти районные советы представляли собой некие аналоги нынешних турфирм. Стоили путевки на поезда недорого — около полутора рублей. Но если они приобретались через профсоюз, то организация могла компенсировать лыжнику практически всю стоимость тура.

Доставим в кратчайшие сроки

50 лет назад, когда интернета еще не существовало, а быстро обмениваться информацией все же было нужно, использовали телеграммы. Житель Л. Филипенко спрашивал газету: «Каков срок доставки телеграмм — обычных, срочных, «молний»?» Министерство связи СССР сообщило «ВМ», что «В пунктах назначения после приема телеграммы в предприятии связи, производящем доставку, вручить ее должны в течение 30–45 минут (срочную) и 1 час — 1 час 30 минут (обыкновенную), в зависимости от района доставки. Категории телеграмм «молния» не существует». В романе Булгакова «Мастер и Маргарита» фигурируют телеграммы«сверхмолнии». Они действительно существовали в начале XX века, но не были доступны простым жителям.

Отметим, что в 1980-х годах за одно отправленное телеграммой слово надо было заплатить пять копеек. А если это слово было «срочным», то 20 копеек. Поэтому и возникал «телеграфный стиль» — предложения без предлогов и союзов.