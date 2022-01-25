В 13 столичных вузах открыты онлайн-занятия для участников «Московского долголетия»

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Традиционно 25 января в России отмечают День студента. Поздравления получают все учащиеся в университетах, институтах и колледжах. Более 11,5 тысячи москвичей старшего поколения снова почувствовали себя студентами на онлайн-занятиях в столичных высших учебных заведениях в рамках «Московского долголетия».

На данный момент участники проекта могут присоединиться к дистанционным занятиям в 13 вузах, среди которых Московский политический университет, Высшая школа экономики, Московская художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова, Московский педагогический государственный университет, Московский институт экономики, политики и права, Московский технический университет связи и информатики и другие.

Для столичных жителей старшего возраста в университетах открыто 144 группы по разным видам активностей, в том числе информационные технологии, гимнастика, общая физическая подготовка, иностранные языки, психология и коммуникация, рисование, история искусств и другие. Обучение проводят преподаватели высших учебных заведений.

Например, в Московской художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова участники могут записаться на занятия по истории искусств, скоро открывается набор на курс лекций из цикла «Памятники мирового искусства», которые будут посвящены готическим соборам средневековой Европы. А традиционный курс лекций «История зарубежного искусства» в новом учебном полугодии будет посвящен Испании.

Кроме того, на занятиях можно раскрыть талант в изобразительном искусстве под руководством преподавателей академии. В ближайшее время начнутся уроки по направлению «Прикладная живопись».

В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» проходят занятия по таким направлениям как правовая грамотность, иностранные языки, психология и литературная мастерская.

Одним из самых популярных онлайн-занятий учебного заведения является курс по мемуаристике, где участники проекта раскрывают в себе талант писателя. В 2020 году слушатели выпустили первый сборник рассказов «По тропинкам памяти или история Москвы в лицах простых людей».

Для тех, кто интересуется психологией, в университете открыта группа «Доступная психология и популярная медицина». На занятиях врач-психолог рассказывает о психологических методах избавления от стресса, восстановления ментального здоровья, а также о том, как правильно распределять жизненные ресурсы для активной жизни.

Также все участники «Московского долголетия», изучающие английский или французский языки, могут практиковать разговорную речь со студентами Высшей школы экономики в рамках акции «Small talk». Подробности про акцию можно узнать по телефону: 8(926)427-75-36.

Возобновился набор в онлайн-группы в Московском политическом университете. Представители старшего поколения могут записаться на занятия по английскому и немецкому языку, обучению компьютерной грамотности и смартфонам. Также появились новые направления – программа по психологии «Эмоции, стресс и здоровье», курс по риторике «Речевое реагирование», программа по истории и генеалогии «Наше наследие: хранители истории (память рода)», а для любителей растений и заядлых дачников открылся набор на курс по ландшафтному дизайну.

В Московском педагогическом государственном университете проходят курсы «Психология дошкольника или как помочь внуку», которые помогут наладить взаимоотношения с внуками. Открыты занятия живописью, английским языком, уроки по истории кинематографа «Кинолекторий», краеведению «Мой город - моя история» и другие.

Также для горожан старшего поколения на базе Московского городского педагогического университета реализуется проект «Серебряный университет». Здесь для москвичей старшего возраста сейчас доступны 19 программ разных направлений: профессиональная переподготовка, образование по программам рабочих профессий, а также общеобразовательные курсы.

26 января 2022 года состоится очередной выпуск студентов «Серебряного университета». 76 человек получат квалификацию «тьютор», «гувернер» и «цифровой куратор», что предоставляет возможность для последующего трудоустройства и применения знаний в различных сферах деятельности.

В этом году в университете стартуют новые программы профессиональной переподготовки, которые дают возможность получить актуальную специальность, опираясь на уже имеющееся образование: «Педагог дополнительного образования» и «Предпринимательская деятельность в малом и среднем бизнесе».

Справка: Посмотреть расписание и записаться на занятия можно, заполнив специальную форму на сайте или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района. Контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником».