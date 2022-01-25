Подвез педагога за пятерку: звезды шоу-бизнеса вспоминают студенческие годы

1999 год. Так в свои 19 лет выглядела певица Слава / Фото: Из личного архива

25 января в России отмечают День студента. Звезды шоу-бизнеса тоже когда-то были молодыми и получали образование. Они-то и поделились с «Вечерней Москвой» историями, случившимися с ними в университетские годы.

Телеведущий Оскар Кучера учился в Российском государственном институте театрального искусства. Однажды ему нужно было сдавать философию.

— Я подготовился на отлично, — вспоминает Кучера. — Тогда у меня уже была машина, и прямо перед экзаменом педагог вдруг подошел ко мне и обратился с просьбой его куда-то подвезти. Знаете, за что? За пятерку! Я сделал то, что он просил, но расстроился — хотел получить эту оценку благодаря своим знаниям.

Певица Слава училась заочно в институте по специальности «Управление персоналом».

— В том же учреждении учился мой первый муж, Константин Морозов, — вспоминает Слава. — Раз мы вышли с занятий, а какой-то рабочий на КамАЗе перекрыл выезд моей машине. Я любезно просила вы пустить меня, но он не хотел. Был груб, кричал. И Костя с ним подрался! Мне было приятно, если честно. Мы ж, девочки, любим, когда нас не дают в обиду. А этот институт я так и не окончила из-за сложностей с деканом.

Актриса Анна Пескова окончила Челябинскую театральную академию.

— Мы всегда тщательно готовились к экзаменам, иногда даже ночевали в институте, — говорит она. — Однажды приходим на экзамен, а открыть аудиторию не можем — заперта изнутри. Стучали долго. Уже собирались просить, чтобы нам вскрыли дверь, как она открылась. Оказалось, одногруппник уснул там под утро — монтировал всю ночь декорации для показа.

Елена Морозова, заслуженная артистка России, окончила Школу-студию МХАТ. Она вспоминает, как на день рождения один из одногруппников подарил ей дорожный знак «кирпич».

— На Патриарших прудах нашу компанию остановила тогда еще милиция и забрала в участок, — смеется Мороз ова. — Я рассказала, что мы учимся у самого Дурова, спела даже песню из «Трех мушкетеров». Блюстители порядка нашли телефон Льва Дурова, ему позвонили. Он подтвердил, что мы студенты МХАТа. Нас отпустили, но знак оставили в отделении.

Кстати, среди именитых артистов есть те, кто собирался свою жизнь связать с морем. Например, певец Олег Газманов поступил в Калининградское высшее инженерно-морское училище, где стал обучаться перспективной профессии специалиста холодильных установок. Артисту доводилось выходить на судах в море. Правда, потом Газманов плюнул на науку и командировки — а он уже вовсю преподавал — и пошел учиться в Калининградское музыкальное училище по классу гитары.

Валерий Меладзе тоже учился в Николаевском кораблестроительном институте, как и его брат Константин, композитор и создатель группы «ВиаГРА». Певец должен был стать инженером-механиком, но на втором курсе Валерий попал на репетицию институтского ансамбля «Апрель». Так начался его путь на эстраду. А талант Филиппа Киркорова не оценили в ГИТИСе при поступлении. Тогда артист отправился в музыкальное училище имени Гнесиных, которое король эстрады окончил с красным дипломом.

Телеведущий Оскар Кучера в 17-летнем возрасте / Фото: Instagram / oskarkuchera

Не вернул сковородку

Участник «Квартета И» Камиль Ларин учился с 1989 по 1993 год в ГИТИСе.

— В студенческие годы денег не хватало ни на что, — рассказал артист «Вечерке». — У меня была электроплитка с толстой спиралью, а у девочек в общежитии мы одолжили сковородку, да так и не отдали. Хозяйки ею не очень интересовались, видимо, потому что у нее не было ручки, и мы все время обжигались. Эта сковородка все пять лет нам служила. Потом Саша Демидов с Лешей Барацем купили к ней чапельник — ручку-прихватку. Этот чапельник потом стал одной из важных деталей в фильме «День выборов».

Вот так Джорджопе!

Народный артист РСФСР режиссер Александр Ширвиндт рассказал «Вечерке» об учебе в Щукинском училище (1952–1956 гг.)

— Среди наших сокурсников были фронтовики, — подчеркнул мастер. — В их числе — Мишка Шайфутдинов. Он был прекрасный артист, но общеобразовательные предметы давались ему нелегко. Легендарному Борису Симолину он сдавал историю изобразительного искусства. Тот спросил его: «Что вам досталось?» Он ответил: «Джорджопе». «Кто?» — «Джорджопе», — уверенно повторил Мишка. Он видит, что Симолин ему не верит, и достает из кармана шпаргалку, в которой буква «н» смахивает на «п». Борис Николаевич соглашается: «Да, действительно». И ставит зачет.

Исключите, но оставьте

Композитор Владимир Пресняков-старший особенно хорошо запомнил Татьянин день в Свердловском музыкальном училище им. Чайковского (1963–1967).

— Мы иногда прогуливали занятия по теории, а 25 января так хорошо отметили Татьянин день, что прогуляли и «специальность». Директор узнал об этом и вызвал меня к себе, — вспоминает артист. — Пиши, говорит, заявление. Ну я и написал: «Прошу исключить меня из училища, но если можно, оставьте». Директор был добр и простил меня. К тому же я играл в оркестре, которым он руководил, в свободное время, и по музыкальной части проблем у меня не было.