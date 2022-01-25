«Мне не повезло в спорте»: фигуристка Елена Радионова — о завершении карьеры и соперничестве

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Российские фигуристы в последнее время находятся в прекрасной форме. В январе на чемпионате Европы по фигурному катанию они взяли все золото. 4 февраля стартуют зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине, на которых также выступят наши спортсмены. «Вечерняя Москва» поговорила с первой фигуристкой в истории, которой удалось стать чемпионкой мира среди юниоров два раза подряд, Еленой Радионовой, о закулисье большого спорта.

— Елена, когда вам исполнилось четыре года, отец привел вас в ЦСКА к тренеру по фигурному катанию Инне Гончаренко. Помните свое первое знакомство с наставником?

— Первый год обучения я прокаталась у другого тренера, а потом на ее место пришла Инна Германовна. Помню, как мы, совсем мелкие, словно цыплята, собирались вокруг нее на льду и внимательно слушали. Она всегда была очень дисциплинированной, в меру строгой, но справедливой. Я ей очень благодарна, в том числе и за правильное воспитание. Ведь в фигурном катании всегда плотные тренировки, и с тренером ты порой проводишь больше времени, чем с родной мамой...

— Инна Гончаренко считает, что вы не полностью реализовали потенциал в фигурном катании. Согласны с оценкой?

— Частично. Ведь для того, чтобы выигрывать, должны все факторы сойтись — удача должна быть, фактор здоровья важен, условия для подготовки нужны хорошие. Где-то действительно мне не повезло в спорте, но я уверена, что обязательно повезет в другом. Впрочем, не могу сказать, что не реализовала себя в спорте. У меня есть высокие звания, но понятно, что всегда хочется получить все по максимуму от своей работы.

— Мир женского одиночного фигурного катания в России в последние годы разделился на два соперничающих лагеря — команда тренера Этери Тутберидзе против коллектива Евгения Плющенко. Вам удается сохранять нейтралитет в этой битве?

— Не считаю правильным разделяться на какие-то лагеря. Прежде всего мы болеем за конкретного спортсмена, а не за ту группу, в которую он входит. Мне кажется, что в фигурном катании главное звено — это фигурист, а в какой тренировочной группе он катается, абсолютно не имеет значения.

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— В 2018 году вы решили завершить спортивную карьеру, потому что сильно поправились из-за гормонального сбоя, вас мучила травма спины. Нет сожаления, что три года назад вы не стали пережидать тот спад?

— Я не жалею. Решение было принято не за один день. Год не объявляла о том, что заканчиваю. Было время, чтобы подумать. Тут важно признать, что фигурное катание никогда не было целью всей моей жизни. Я всегда понимала, что спортсменом буду лишь какой-то промежуток времени. Жизнь очень интересная штука, в ней много возможностей проявить себя. Правда, обычная жизнь кардинально отличается от спортивной, и влиться в нее мне поначалу было непросто. Сегодня я тренерхореограф и постановщик программ. Пробовала себя на телевидении, комментировала соревнования. Чем больше сфер я охватываю, тем мне больше это нравится. Я творческий человек...

— После завершения карьеры бывшие соперницы на льду могут стать близкими подругами?

— Я допускаю, что девочка-одиночница может дружить с девочкой-парницей. Тут нет конфликта интересов. Я верю в женскую дружбу, но пока вы соперницы, мне кажется, это тяжело. А вот после ухода из спорта вполне возможно дружить с недавним конкурентом.

— Насколько сложнее стали программы в женском одиночном катании за последние три года?

— Уровень женского одиночного катания за последние годы вырос нереально. Конечно, 2019-й — переломный год, когда Саша Трусова продемонстрировала несколько четверных прыжков. Она первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип (виды прыжков. — «МВ»), и вторая после японки Мики Андо, кто сумел исполнить четверной сальхов (вид прыжка. — «МВ»). Это дало серьезный толчок в развитии женского одиночного катания. Много лет назад фигуристки катали программы с двойными прыжками, и тогда это казалось невероятно сложным. Когда мы катались с «тройными», нам тоже казалось, что это верх сложности. Сейчас пошли четверные прыжки, а это просто революция. Спорт не стоит на месте, он прогрессирует. Но нельзя сказать, что когда-то фигуристам было легко. Всегда непросто побеждать в фигурном катании. Было бы легко, четверные прыжки начали бы исполнять намного раньше.

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— Стиль катания какой современной фигуристки вам более всего импонирует?

— Мне очень нравится катание россиянки Алены Косторной и японки Рики Кихиры. Конечно, мне интересно наблюдать за тем, как девочки исполняют четверные прыжки. Но хочется оценить не только сложность прыжков, но и женственность фигуристок. Наш вид спорта очень помолодел. Да, женскому одиночному катанию немного не хватает женственности, но вот Косторная и Кихира очень хорошо владеют этой составляющей.

— Вас нередко можно увидеть на футбольных матчах ЦСКА. Вы действительно стали лучше разбираться в футболе, после того как начали встречаться с талантливым полузащитником армейского клуба Константином Кучаевым? Удалось ли вам поставить на коньки своего молодого человека?

— Раньше я не была знакома с футболом. Сейчас действительно стала немного лучше в нем разбираться. Где-то и я могу поделиться с Константином своим спортивным опытом. Поставила его на коньки? Это громко сказано. Один раз на льду в Праге мы попробовали с ним покататься.

ДОСЬЕ

Елена Радионова родилась 6 января 1999 года в Москве. Мастер спорта России международного класса (2013). Чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании (2013, 2014), чемпионка России (2015), серебряный призер ЧР (2013, 2016), бронзовый призер ЧР (2014), серебряный призер чемпионата Европы (2015, и 2016), бронзовый призер чемпионата мира (2015), двукратный серебряный призер командного чемпионата мира (2015, 2017).

Фирменное блюдо

Фигуристка отмечает, что дома она готовит сама. Чаще всего — мясо курицы или рыбу и овощные салаты. Но лучше всего у нее получается запеканка.

Против диет

Спортсменка не сидит на жестких диетах — они остались в прошлом. «Меня, кстати, до сих пор немножко потряхивает от весов и от слова «диета». Когда ты в спорте, ее нужно соблюдать очень жестко, но я не считаю, что юных девочек нужно сажать на диеты. Думаю, что к этому надо подходить по-другому. Не запрещать, а объяснять, как правильно питаться. Я сторонник здоровой еды, здорового образа жизни», — рассказала Елена.

Под настроение

В одежде Елена отдает предпочтение классическому стилю, но бывают иногда и исключения. «Я могу быть яркой, могу быть спортивной, а иногда хочется каких-то спокойных цветов в одежде. Мне нравится, что я могу быть разной и не привязываться к какому-то стилю. Конечно, слежу за тенденциями в моде, но одеваюсь не по тенденциям, а выбираю вещи по душе», — говорит спортсменка.

Победила Евгению Медведеву

Елена Радионова долгое время оставалась единственной спортсменкой, которая побеждала на крупных соревнованиях Евгению Медведеву. Победа на этапе «Гран-при» в Китае осенью 2016-го — последний большой успех Елены.

Любимые книги

Одно из самых ярких впечатлений в детстве, по словам Елены, произвела на нее книга «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Также фигуристка любит творчество Дэна Брауна. А недавно она прочитала роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение», который также произвел на нее впечатление.

Москвичка из Коптева

Елена родилась и выросла в московском районе Коптево. «Можно сказать, что я истинный патриот столицы. Каждый раз, когда проезжаю мимо родного Коптева, меня охватывает ностальгия», — поделилась спортсменка.

Жизненный девиз

Елены: «Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы они относились к тебе». Этот слоган помогает спортсменке всегда.