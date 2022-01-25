Гражданин по кличке Барсик: зачем нужен закон о маркировке животных

Столичный ветеринар Елена Ефимочкина осматривает кота Леву / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя

В Государственной думе Российской Федерации предложили ввести обязательную маркировку домашних животных. «Вечерняя Москва» выясняла, зачем необходим учет питомцев.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что регистрация домашних животных должна быть бесплатной и доступной. По его мнению, нововведение поможет решить сразу несколько насущных проблем, одна из которых — потеря питомца.

— Только за новогодние праздники, испугавшись фейерверков и хлопушек, в стране потерялись несколько десятков тысяч животных, — сказал Бурматов. — Вернуть их хозяевам можно только в том случае, если у животного есть маркировка: клеймо-татуировка, чип или бирка на ошейнике.

Между тем ветеринарный врач-нефролог из частной клиники Кира Черная с осторожностью относится к идее сделать регистрацию животных бесплатной.

— Если это введут, то чипы должны быть качественными, чтобы не нанести вред питомцу, — отмечает она. — То есть в первую очередь нововведение затратно для государства. Да и нигде в мире такая маркировка не делается бесплатно.

Ветеринар уточнила, что сейчас наиболее распространено именно чипирование животных. А вот клеймо в последние годы ставят все реже.

— Были случаи, что при клеймировании случайно травмировали щенков, поэтому теперь этот способ регистрации животного ушел на второй план, — пояснила Кира Черная.

По мнению эксперта, учет животных должен быть более распространен. Сейчас же очень многие не считают нужным даже заводить ветеринарный паспорт питомцу.

— В нашей клинике я всем своим клиентам рекомендую чипировать животное, — говорит врач. — Если оно потеряется, чип поможет найти владельца. А в случае когда нужно лететь в другую страну, чип вообще обязателен: без него вас с животным не выпустят.

Также, по словам Киры Черной, питомцев регистрируют владельцы породистых животных.

— Им это нужно для участия в выставках, конкурсах, — поясняет ветеринар. — Более того, заводчики чаще всего сами клеймируют или чипируют щенков и котят.

А вот с дворнягами дела обстоят хуже. Если животное подобрали на улице, то в лучшем случае его покажут ветеринару и сделают прививки, а в худшем — просто заберут домой без какой-либо постановки на учет.

— Конечно, было бы хорошо, если бы люди более ответственно относились к своим питомцам, в том числе своевременно делали им прививки, — добавила ветеринар.