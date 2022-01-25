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Эксперт рассказал, могут ли собаки самостоятельно находить дорогу домой

Сергей Шахиджанян

Общество
Эксперт рассказал, могут ли собаки самостоятельно находить дорогу домой
Собака Ника, которая приехала сама из Волоколамска, гуляет в столичном дворе / Фото: Телеканал «ТВ Центр»

Молодая собака белого окраса стала настоящей звездой интернета. Она самостоятельно проехала на электричке путь от Волоколамска до Москвы и нашла в столице новый дом.

Упитанную, чистую и ухоженную питомицу обнаружили на Рижском вокзале полицейские. Ни чипа, ни ошейника с адресатом у пушистой пассажирки не было. По камерам видеонаблюдения удалось вычислить, что собака приехала из Волоколамска, где, вероятно, и находится ее дом. Правоохранители выгонять животное не стали, а обратились к зоозащитникам за помощью. Те изучили все объявления о пропаже питомцев в Волоколамске, но не нашли среди них примет найденной собаки. И тогда волонтеры решили найти новый дом для гостьи столицы.

Так путешественницу почти сразу забрала себе москвичка, у которой тоже жили две собаки, но одна из них недавно потерялась. Новую питомицу женщина назвала Никой. Она сразу же подружилась с живущим у москвички шпицем.

— Для многих животных характерно чувство дома — зоологи называет его «хомингом» (от английского слова home — дом. — «МВ»), — комментирует «Вечерке» доцент кафедры зоологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Василий Малыгин. — Однако данный случай, когда собака доехала на электричке из другого города до Москвы, — это чистая случайность. К сожалению, чаще всего собаки теряются в городах и не могут найти дорогу домой. Способность возвращаться к месту обитания не передается по наследству — именно поэтому очень многие псы, которые убегают от своих хозяев, сами не могут вернуться.

Но бывают, конечно, и исключения. Так, пятилетнюю шотландскую овчарку Максл из Германии в качестве эксперимента поместили в корзину и отвезли на электричке за 11 километров от дома. За ней следили люди на машине и велосипедах. Максл удалось найти дорогу: он был возле дома уже через час. Правда, по пути сделал внушительный крюк. Однако дальнейшие опыты, проведенные с другими собаками, показывали и совершенно другой результат — собаки бежали в противоположную сторону.

Эксперт подчеркивает: у собак хоминг выработан не так хорошо, как, например, у почтовых голубей, у которых это чувство развивалось методом искусственного отбора. Хоминг наблюдается у животных, которым свойственны дальние сезонные миграции, но его механизм пока еще не изучен.

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