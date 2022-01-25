Четыре самых популярных приметы нашего времени

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В нашей стране бытует множество примет. Но, согласно результатам свежего исследования крупной страховой компании, люди больше всего верят в негативные знаки. «Вечерка» узнала, о чем говорят эти приметы.

Как бы мы ни пытались себя успокоить с помощью примет и ритуальных действий, по мнению психотерапевта Светланы Бояриновой, с тревожностью лучше справляться рациональными способами.

— Поскольку ритуалы имеют кратковременный эффект, они не помогают нам глубоко разобраться в ситуации. А вера в дурные приметы может нас негативно запрограммировать, — отмечает психотерапевт.

Птица залетела в дом — к беде

Эта примета — самый большой страх россиян. В нее верят 19,3 процента человек.

— Издревле считалось, будто птицы — души предков, приносящие весть о смерти, — объясняет психотерапевт. — Эта вера иррациональна. Однако она усиливает страх перед будущим.

Черная кошка перебежала дорогу — к неприятностям

Встречи с черным котом боятся только 3,6 процента людей.

— В эту примету стало верить меньше людей, — говорит психолог. — Этих животных сегодня принято любить и оберегать. Поэтому и страх утратил актуальность.

Разбитое зеркало — к неудаче

В эту примету верят 2,4 процента опрошенных людей.

— Раньше зеркала были дорогим удовольствием, а сейчас это часть нашего обихода. Повреждение зеркала уже не такое важное событие, поэтому и страхи, с этим связанные, ушли, — комментирует Светлана Бояринова.

Надетая наизнанку или задом наперед вещь — к ссорам

Эта примета одна из наименее популярных среди опрошенных жителей страны. Верят в нее только 1,9 процента человек.

— Примета имеет отношение к нашему внутреннему состоянию, — считает психолог. — Если человек допустил непорядок в своем костюме, возможно, его беспокоит какой-то неразрешенный жизненный конфликт. Здесь имеет смысл проанализировать, из-за чего вы были рассеяны, а не слепо полагаться на примету.

Кроме того, выяснилось, что самые суеверные люди живут во Владивостоке. Там в «знамения» верят более 17 процентов человек. В тройке лидеров Новосибирск (16 процентов) и Красноярск (15 процентов). Возглавляет список самых «бесстрашных» городов Махачкала (2 процента). На втором и третьем местах Набережные Челны и Томск с 5 и 7 процентами суеверных. Среди жителей Москвы всего 8 процентов верят в приметы.