Свидетельница швейной династии

Аппарат марки «Госшвеймашина» шотландской сборки, выпущенный на заводе в Подольске / Фото: Из личного архива

«Вечерняя Москва» открывает рубрику «Ровесники газеты», в которой москвичи рассказывают корреспонденту Александру Кудрявцеву о вещах, хранящихся у них с 1923 года.

Сегодня мы расскажем о швейной машине семьи Ворониных. Она передается из поколения в поколение почти сотню лет.

Москвич Владимир Воронин хранит у себя швейную машину 1923 года выпуска марки «Госшвеймашина».

— Их уже выпускали в России в те годы, но эта машина — шотландской сборки. Ей почти сто лет, и она все еще исправно работает, только иглы нужно заменить, — рассказал Воронин.

Бабушка Владимира, Екатерина Кульченко, долго проработала на этом швейном аппарате. Сама она родилась в 1924 году в Москве. А когда устроилась на работу швеей-раскройщицей, унаследовала машину от своей матери.

— Можно сказать, была швейная династия. Неизвестно, при каких обстоятельствах моя прабабушка купила машину, но она тоже на ней работала. Я с детства помню, как бабушка постоянно что-то подшивала на этой машине, — поделился Владимир Воронин.

Хорошо сделанный механизм будет работать исправно столько времени, сколько о нем заботится человек. Так и газета.