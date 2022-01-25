Почему миллениалы переплачивают за правильное питание

Кадр из сериала «Тест на беременность» / 2015 год

Семьи молодых москвичей тратят на продукты куда больше, чем среднестатистические. К такому выводу пришли аналитики компании FinExpertiza, изучив данные Росстата.

Средние расходы на каждого члена молодой семьи в четвертом квартале 2021 года составили 23,39 тысячи рублей в месяц. Больше всего они потратили на питание. Причем продовольственный чек по сравнению с третьим кварталом вырос на 77,8 процента — до 9,6 тысячи рублей. У «обычных» же семей месячные расходы оказались ниже — 19,8 тысячи рублей. Из них на продукты ушло 7 тысяч, а траты на них выросли на 9,8 процента. Рост расходов оказался в восемь(!) раз меньше, чем у молодых.

Аналитики отметили, что среди москвичей до 35 лет, которые состоят в браке, более 70 процентов относятся к поколению миллениалов, т.е. родившихся с 1981 по 1996 год. А еще около 30 процентов — это поколение Z, или «зумеров», появившееся на свет с 1997 года.

«Таким образом, именно миллениалы выступают как основной «экономический актив» семейной молодежи — как по многочисленности, так и по платежеспособности», — сказано в исследовании FinExpertiza.

— Все легко объяснимо: молодежь в принципе больше тратит, потому что ей больше надо, — рассуждает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — У людей среднего возраста, как правило, уже давно все есть: и бытовая техника, и обширный гардероб, и хорошая мебель, и прочие атрибуты мещанского благополучия. Вопрос часто встает противоположный: а что выкинуть, чтобы дома попросторнее стало. Молодежь же, как правило, атрибутами благополучия еще только обзаводится. Поэтому больше тратит и меньше откладывает.

Маркетолог Сергей Краморенко добавляет:

— Молодые люди в силу возраста более склонны к эмоциональным покупкам. Когда человеку, скажем, 25–30 лет, то деньги, как правило, у него уже есть, а внутреннего тормоза и пресыщенности еще нет. Зайдите в любой магазин одежды и обуви: большая часть покупателей — довольно молодые люди. Именно они скупают джинсы, туфли, куртки, сумочки и прочие аксессуары, а также самые дорогие смартфоны. Увидели, понравилось — купили. Играет роль, конечно, и желание выделиться. В более зрелом возрасте люди меряются квартирами, машинами, загородными домами. А в более молодом — брендовой одеждой и дорогими гаджетами. Вот на них молодежь и тратится.

Что касается резкого роста расходов на продукты, то, по мнению эксперта, он вызван двумя причинами.

— Первая — мода на ЗОЖ и правильное питание как его составную часть. Молодежь часто выбирает органические продукты с высокой пищевой ценностью. А их стоимость всегда выше привычных. Ну, например, хлеб из цельнозерновой муки существенно дороже обычной белой буханки, — рассказывает Сергей Краморенко. — Вторая причина роста трат на еду — покупка не продуктов, а готовых блюд. Кому-то готовить лень, кому-то просто некогда. Плюс миллениалы — это люди, выросшие «при капитализме» — это когда все есть и нужны только деньги. Если средства позволяют, то зачем стоять у плиты? Так рассуждают многие. В итоге мы постоянно, в любое время суток, в любом районе Москвы видим мигрантов из службы доставки с коробами за спиной. И большая часть их клиентов — люди до 35 лет. Те, кто постарше, просто привыкли сами готовить.

К тому же многие, как пояснил эксперт, уже в силу здоровья отказываются от блюд общепита.

— Чем человек старше, тем, как правило, у него больше проблем с пищеварением. И он чаще, конечно, предпочитает домашнее, — пояснил Краморенко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Соломатина, диетолог:

— Большая часть «здорового» питания — это чистой воды маркетинг. Вот стоят в магазине чипсы из моркови, свеклы или сельдерея. Ах, как здорово! А вы купите морковку, свеклу или сельдерей в десять раз дешевле, и пользы будет больше. Или, например, «правильное» печенье — без сахара. Но в нем на самом деле есть мальтоза, а то и фруктоза, которые ничем не лучше сахара. Друзья, не нужно платить за упаковку. Если вы видите яркую обертку, под которой прячется полезнейший микс из орехов и сухофруктов, задумайтесь — а зачем он вам? Не проще ли купить орехи и сухофрукты отдельно, помыть и есть? Поверьте, вы очень сильно сэкономите, а эффект будет тот же. Да самая обычная квашеная капуста, богатая витамином С и янтарной кислотой, намного полезнее, чем «здоровые» продукты.