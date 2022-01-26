Тренинги и мастер-классы по эффективному трудоустройству запланированы в феврале в центре «Моя работа»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В пятерку самых посещаемых соискателями тренингов в столичном центре занятости «Моя работа» вошли «Твое продающее резюме», «Топ-10 вопросов на собеседовании», «Рынок труда: поиск вакансий», «Я и мой стресс» и «Презентация своих профессиональных компетенций, или Как победить на собеседовании». Об этом рассказала исполняющая обязанности директора службы занятости населения города Москвы Мария Устинова.

— Тренинги — отличная возможность для соискателя больше узнать о себе, о том, как совершенствовать гибкие навыки, подготовиться к знакомству с работодателем и почувствовать себя увереннее на пути к желаемой работе. В 2021 году в центре занятости населения прошло около 1,3 тысячи обучающих мероприятий по эффективному трудоустройству, которые посетили более 18 тысяч человек. Мы сформировали линейку тренингов так, чтобы оказывать нашим клиентам реальную помощь на всех этапах: начиная от подбора вакансии и заканчивая прохождением собеседования и адаптацией в новом коллективе. В абсолютный топ вошли тренинги, посвященные составлению резюме, поддержанию стабильного психологического состояния и актуальным трендам на рынке труда в части требований к соискателям и возможным форматам взаимодействия с работодателями, — рассказала Мария Устинова.

На мастер-классе «Твое продающее резюме» 10, 14, 17 и 28 февраля карьерные эксперты поделятся секретами составления конкурентоспособного резюме и сопроводительного письма. Также обучат навыкам его размещения и продвижения в интернете, разберут самые частые ошибки, которые допускают соискатели.

Узнать о том, как правильно вести себя на собеседовании и общаться с потенциальным работодателем, можно на тренинге «Топ-10 вопросов на собеседовании» 2, 3, 7, 9, 11, 14, 17, 24 и 28 февраля. Специалисты научат отвечать не только на стандартные, но и на самые каверзные вопросы работодателя и проходить стресс-интервью.

Кандидатам, желающим повысить компетенции для самостоятельного поиска работы, рекомендуется посетить семинар-тренинг «Рынок труда сегодня: поиск вакансий». 1, 3, 8, 15, 17, 22 и 24 февраля здесь расскажут, как меняется рынок труда, какие новые возможности он открывает для соискателей, научат эффективно использовать онлайн-ресурсы и мобильные технологии при поиске работы.

Техниками поддержания стабильного психологического состояния 1, 10, 11, 16 и 18 февраля эксперты поделятся на тренинге «Я и мой стресс». Участников ждет разбор конкретных ситуаций, вызывающих эмоциональное напряжение, обучение приемам снятия и профилактики стресса и практические упражнения по саморегуляции, аутотренингу и управлению эмоциями в сложных жизненных и профессиональных ситуациях.

Семинар-тренинг «Презентация своих профессиональных компетенций, или Как победить на собеседовании» подойдет тем, кто хочет определить свои сильные стороны, гибкие и профессиональные навыки, необходимые для трудоустройства на интересующую позицию. Или узнать больше об эффективном самопиаре, о том, как правильно презентовать себя и свои компетенции на собеседовании с работодателем. Встреча пройдет 1, 15, 21 и 22 февраля.

Записаться на интересующий тренинг или мастер-класс можно на сайте czn.mos.ru. Все мероприятия проходят бесплатно.

Помощь рядом

Трудоустроиться москвичам помогает сайт Центра занятости населения «Моя работа» и крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В структуру службы занятости входят 57 отделов трудоустройства, 52 из которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы».

Флагманские центры с расширенным набором услуг располагаются по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1, и улица Шаболовка, дом 48. Кроме того, специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.