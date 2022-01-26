Художник Михаил Редин: Играю в ассоциации со зрителем

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерняя Москва» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Сегодня секретами поделится художник и реставратор Московского метрополитена Михаил Редин.

Московский художник Михаил Редин создает арт-объекты, используя самые разнообразные технологии и материалы. Больше всего он любит металл и дерево. «ВМ» расспросила художника, как ему удается совмещать творчество и работу реставратором в Московском метрополитене.

— Бытует мнение, что художник должен быть голодным и творить. Вы разделяете это кредо?

— У меня, как и у любого человека, есть своя зона ответственности. Если не получается зарабатывать только искусством, значит, надо найти себе дело, которое будет давать хлеб. По образованию я инженер и много лет посвятил этой специальности. А в 30 лет решил изменить свою жизнь, захотел творческой реализации. Начал делать различные предметы дизайна. Даже продавал их в престижном концептуальном магазине. Позже начал создавать арт-объекты из металла. И при всем этом я всегда работал.

— Ну а как же богемный образ жизни? Примеры других художников. Импрессионисты же не зарабатывали денег?

— Это миф. Ван Гога поддерживал брат, импрессионистов — маршаны (торговцы предметами искусства), а все остальное с делал пиар. Я не говорю, что им легко жилось. Но в истории искусства много разных мифов, в том числе и этот: «Настоящий художник должен быть голодным». Обыватель любит этот миф. И даже понятно почему — это ж так романтично: страдать, создавать великое искусство, умереть в неизвестности, а прославиться уже после смерти, когда твои работы будут уходить за миллионы на аукционах. Сюжет для фильма, но не для жизни. Художники, как и все люди, должны есть, содержать семью и вот это вот все.

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

— Ваши работы очень отличают декоративность и брутализм. Как вы их создаете?

— Мне нравится подчинять себе металл, обжигать дерево, создавать новые образы из старых мотоциклетных цепей. Нравится игра со зрителем в ассоциации, когда он не всегда понимает, как именно это сделано. Например, в моей «Венере» одеяние из проржавевшего металла на первый взгляд всем кажется сделанным из дерева, но когда зритель прикасается к нему, понимает, что это металл, и удивляется.

— Как вы относитесь к современному концептуальному искусству?

— В современном искусстве есть тренд, что идея важнее мастерства. Вот эта ремесленная составляющая, которая важна была для художников прошлого, почти ушла из нашей жизни. Но многие, и в том числе я, считают, что важно владеть ремеслом и уметь работать с материалом.

ДОСЬЕ

Художник Михаил Редин родился в 1978 году в городе Донском Тульской области. Окончил Институт пути, строительства и сооружений Российского университета транспорта по специальности «инженер». В 2008-м начал заниматься творчеством. Работает с металлом, деревом, гипсом, кожей. Участник международных ярмарок и выставок.