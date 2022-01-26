Как просроченная карта становится инструментом для мошенников

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По данным Генпрокуратуры России за 2021 год число случаев мошенничества выросло на 6,5 процента. Уже с начала 2022 года были зафиксированы новые способы обмана граждан. «Вечерка» узнала, почему просроченная банковская карта может стать инструментом для мошеннических действий и как обезопасить себя.

Ненароком помочь аферистам обогатиться можно, если не знать нюансов, связанных со сроком действия банковской карты.

— Например, на ней указаны цифры 02.2022. Это не значит, что в феврале карта уже будет недействительна, — пояснила сотрудник одного из банков Светлана Гончарова. — В феврале ею еще можно расплачиваться.

Обычно банки предупреждают своих клиентов о необходимости перевыпуска карты. Нужно сразу позаботиться о том, чтобы средства были переведены на другой счет. После того, как новая карта будет готова, а старая заблокирована, специалист при вас ее разрежет. А вот просто выбрасывать карту ветеран МВД генерал-майор в отставке Виктор Вохминцев не рекомендует. Дело в том, что у перевыпущенной карты, как правило, номер остается прежним. Меняется лишь срок действия и трехзначный код, находящийся на обороте. А значит, есть хоть и небольшой, но все же риск, что карту могут попытаться использовать мошенники.

— Если не хотите перевыпускать карту, заранее можно позвонить по телефону, указанному на ней, и сообщить об этом, — советует Светлана Гончарова. — Старую карту тогда нужно порезать на кусочки самому, уделив особое внимание чипу (блестящий прямоугольник с лицевой стороны карты. — «МВ»).

Остатки карты лучше выбросить в разные мусорные пакеты.

Не стоит забывать и о других видах мошенничества.