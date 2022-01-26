Французский связной: какую роль может сыграть Эммануэль Макрон в выполнении Минских соглашений

Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно срочно укреплять позиции перед выборами / Фото: EPA / ТАСС

25 января американское издание Bloomberg, ссылаясь на анонимного представителя Евросоюза, сообщило, что США координируют письменный ответ России по гарантиям безопасности с ЕС и НАТО и готовятся обозначить области, в которых они могут отреагировать на обеспокоенность России.

Почти два месяца Западный мир и Киев живут в состоянии постоянной медиаистерки, ежедневно сообщая о скором и «неизбежном» вторжении России на Украину. Эта информационная кампания в англоязычных СМИ все больше и больше усиливает образ России как мирового агрессора. При этом Соединенные Штаты и Великобритания под шумок поставляют Киеву все новые партии вооружений.

Интересно, что на фоне воинственной риторики Лондона и Вашингтона другие члены альянса ведут себя конструктивно. Командующий германским флотом, адмирал Кай-Ахим Шенбах на минувших выходных заявил, что не верит во вторжение России на Украину, а перспективу возврата Крыма под контроль Киева назвал нереальной. В то же время в Париже сообщили о запланированных на эту неделю переговорах президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина.

— Европа понимает, что будет в случае серьезного вооруженного конфликта на территории континента, — рассказал «Вечерней Москве» публицист, политолог Армен Гаспарян. — А Соединенные Штаты преследуют свою миссию, и им надо максимально повышать ставки в этой игре. Все это псевдовоенное противостояние Вашингтону очень выгодно. Другой момент, что все рано или поздно может завершиться очень стремительно и непредсказуемо. Как, например, завершалась операция США в Афганистане. Но это покажет время. Пока очевидно, что воевать никто не готов. Прежде всего — сама Украина, да и США.

Эксперт считает, что этот кризис будет долгим.

— Не надо думать, что такая глобальная политическая интрига затевалась ради краткосрочного эффекта. Очевидно, что это игра вдолгую. Полагаю, что до конца Олимпиады в Китае точно. Но вероятности нападения Киева на Донбасс во время Олимпиады нет. Два раза в одну воронку снаряд не падает. Даже если этот снаряд называется Украина.

Тогда зачем нужны переговоры Макрона с Путиным?

— Главной темой беседы будет выполнение Минских соглашений, — рассказал политолог Сергей Марков.

— Россия полностью контролирует ситуацию в ДНР и ЛНР, а Франция совершенно не контролирует Украину. Ее контролируют США. И тут возникает уровень Минских соглашений — косвенная договоренность между РФ и США. Но ничего из них киевско-франко-германо-американской стороной не выполнено. Президент Путин поставит вопрос, что если они не будут исполнены, то Россия признает ДНР и ЛНР, — подчеркивает эксперт. — Американцы колеблются. У них три варианта действий: признать Минские соглашения, согласиться с признанием Москвой ЛНР и ДНР либо занять какую-то сверхжесткую позицию. Путин предложит Макрону сыграть большую и серьезную роль. Это нужно Макрону ради скорых выборов. Чтобы предстать на них тем, кто снизил уровень напряженности в Европе. Путин ему эту роль даст — добиться от США исполнения Киевом Минских соглашений. Тогда Макрон с новым канцлером Германии Олафом Шольцем станут своеобразными шефами процесса их выполнения.

КСТАТИ

Вчера президент Хорватии Зоран Миланович категорично заявил, что, если между Россией и Украиной возникнет конфликт, он отзовет своих военнослужащих из НАТО: «Мы не только не будем отправлять военных, но, если произойдет эскалация, отзовем всех до последнего хорватских военных».