Писатель Ю Несбе: Творец может превратиться в коммерсанта

Писатель Ю Несбё во время презентации своей книги «Макбет» на 59-м Мюнхенском книжном шоу в рамках Литературного фестиваля в Мюнхене / Фото: imago/Future Image

В США арестовали итальянца Филиппо Бернардини, обманом получавшего рукописи писателей. «Вечерка» пообщалась с одним из тех, кто доверился мошеннику — известным норвежским автором детективов Ю Несбё.

«Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать»… Неизвестно, является ли бывший сотрудник британского издательства «Саймон энд Шустер» Филиппо Бернадини поклонником великого поэта Пушкина. Но эта пушкинская строка могла бы стать девизом ушлого литературного агента. Ныне Филиппо пребывает под арестом за то, что виртуозно «окучивал» писателей. Писал им с фальшивого электронного адреса, мол, издательство интересуется: нет ли у столь талантливого автора чего-нибудь свеженького. Льстил, обещал хороший гонорар, получал рукопись — и бывал с нею таков. Книги не издавались. А значит, и гонораров авторы не получали.

С помощью соцсетей мы связались с одним из пострадавших от этой аферы. Писатель Ю Несбё, автор серии детективных романов о сыщике-пьянице Харри Холе и ряда детских книг, тоже отдал Филиппо один из новых романов.

— Херр Несбё, здравствуйте! Как вам довелось пересечься с мошенником?

— Издательства часто шлют мне письма с предложениями о сотрудничестве. Если у тебя есть книга, которая хорошо продается, издатели тут же заказывают тебе продолжение. Правда, если писатель «ведется» на извечный читательский вопрос: «Эй, господин литератор, а что там дальше-то было?», и продолжает свою сагу до бесконечности, он может превратиться из творца в коммерсанта, в обслуживающий персонал для фанатского сообщества.

Когда мне в соцсети написал агент модного издательства и сказал, что мою книгу хотят издать на английском языке, я поверил. Предоставил фрагменты рукописи. Потом мы удаленно, с помощью системы электронных факсимиле, подписали договор. Издательство получило полный текст. Но выхода романа в свет и выплат по договору я не дождался.

— А книгу опубликовали под чужим именем?

— По счастью, нет. Агент исчез, аккаунт его закрылся. Звонок в издательство, от имени которого он действовал, принес информацию, что парень там давно не работает. Странно все это!

— Да, странно. Украсть, по сути, еще не рожденную книгу — и никак не воспользоваться плодами преступления…

— Я полагаю, этот фальшивый литагент собирался продавать рукописи киностудиям. Если изменить имя главного героя, иначе подать последовательность жизненных событий и арку сюжета, заставить героя влюбиться не в жемчужную блондинку, а в кофейную мулатку — то из хорошего романа вполне делается отличный сценарий. И благодаря изменениям снятое кино уже не считается ни «произведением по мотивам», ни плагиатом. Вот так, наверное, этот Бернардини и собирался разбогатеть.

— Как, по вашему мнению, стоило бы его наказать?

— Поскольку он провел не только меня, а два десятка писателей, судить его будут в нескольких странах. Если за каждого из нас судьи дадут хотя бы год, парень выйдет из тюрьмы уже седым… В тюрьмах сейчас неплохие библиотеки. Я желаю ему за это время прочесть побольше хороших книг.

СПРАВКА

Норвежского писателя Ю Несбё российские читатели знают по детективным романам об инспекторе Харри Холе. Взрыв популярности произошел после криминального триллера «Снеговик», снятого по его роману.