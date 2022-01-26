Москвичка родила на борту самолета, летящего в Доминикану

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

25 января крупный авиаперевозчик разместил на своей странице в соцсетях новость о том, что москвичка родила ребенка во время полета из Москвы в Пунта-Кану (Доминикана). «Вечерняя Москва» узнала подробности этой истории.

Представители авиакомпании уточняют, что 36-летняя женщина родила мальчика по пути в Доминикану 21 января. Они также отмечают, что роды прошли благополучно благодаря профессионализму и слаженным действиям экипажа.

Имя пассажирки не разглашается. Известно, что мальчик родился за два часа до приземления лайнера. «Вечерка» обратилась в аэропорт Пунта-Каны за подробностями:

— Подобное случилось в Пунта-Кане впервые, — рассказывает «МВ» сотрудница аэропорта Клаудия Фернандес. — Роды успешно принял экипаж самолета, а здесь у трапа маму и новорожденного встретила машина скорой помощи. Женщину с ребенком незамедлительно доставили в клинику Баваро для обследования.

Клаудия подчеркнула, что перелет из Москвы в Доминикану очень длительный: рейс AFL-156, на котором летела москвичка, длился 12 часов 35 минут. Остальным пассажирам повезло, что ребенок родился уже на подлете к конечному пункту назначения, иначе экипажу пришлось бы совершать экстренную посадку.

Председатель коллегии адвокатов Тимур Чанышев отмечает, что ребенок, родившийся в самолете, может претендовать на гражданство нескольких стран.

— Во-первых, страны, в которой зарегистрирован самолет, во-вторых, страны, где лайнер приземлился, и, в-третьих, он может получить гражданство родителей, — комментирует «Вечерке» эксперт. — Кроме того, некоторые страны разрешают получить гражданство, даже если ребенок появился на свет в момент полета над их территорией. Но в каждом случае это зависит от особенностей законодательства.

К слову, о доминиканской клинике, в которую доставили женщину, в сети встречаются не самые лицеприятные отзывы. Так, например, в 2020 году в ней лечился московский ресторатор Мартин Возар.

— Клиника Баваро не идет ни в какое сравнение с московскими лечебными учреждениями, — поделился он мнением с «Вечеркой». — Это частная контора с устаревшим оборудованием. А персонал — не самый внимательный. Надеюсь, что у женщины, которую отвезли туда, все в порядке, а ее малыш здоров!

Ранее в ноябре 2021 года россиянка родила ребенка на рейсе из Санкт-Петербурга в Наманган (Узбекистан). Схватки у нее начались во время перелета. На помощь пассажирке пришли бортпроводники: они помогли ей родить прямо на борту самолета.