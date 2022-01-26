Икона «Прибавление ума»: как молиться и где ее найти

Икона «Прибавление ума» / Фото: Церквь Покрова Пресвятой Богородицы города Тутаев

Редкая икона с изображением спеленутых вместе Богоматери и младенца есть в Хитвинском храме. Считается, что молитва перед ней помогает сдать школьникам экзамены.

История этого образа весьма любопытна. Будто бы некий московский иконописец, живший во времена раскола, тщетно пытался уразуметь: какие богослужебные книги правильные — старые, дореформенные, или же новые, исправленные патриархом Никоном? С кем Бог? Так и не найдя ответов, бедняга лишился рассудка. Явившаяся к нему во сне Богородица пообещала исцеление, если он напишет ее образ. Сделав это, мастер сразу выздоровел. А написанную им икону так и назвали: «Прибавление ума».

Живописный язык ее ярок и метафоричен. В этом мире все временно, мы блуждаем во тьме, едва прорываемой двумя факелами. Внизу — горний Иерусалим, сзади, в проеме арки, мерцают звезды — дорога в жизнь вечную. Дева с младенцем под одной фелонью (богослужебным облачением) — символ неразрывного единения с Богом. На облаках — ангелы с зажженными свечами. Это свет истины, только он и спасет, выведет из тьмы невежества.

И все это великолепие увидел во сне сумасшедший иконописец? Увы, рассказ о нем ничем не подтвержден. Но теперь уже доказано, что почитаемый на Руси образ пришел к нам из итальянского городка Лорето.

Там воссоздана одна из главных реликвий католического мира — Святая хижина из Назарета. Комната, в которой росла Дева Мария, где явился к ней архангел Гавриил с благой вестью. Если верить легенде, в 1291 году, когда Святую землю захватили сарацины, дом этот спасли ангелы — просто подняли в небеса и унесли. Сначала в Далмацию, а потом уже определили ему окончательное место, высокий холм в Лорето, на противоположном берегу Адриатического моря.

Есть и другая, не столь возвышенная версия. Чтобы уберечь святыню от мусульман, дом Марии разобрала на камни и доставила в Лорето греческая семья Ангели. Коллективная человеческая память склонна к мифотворчеству. И вполне земные Ангели остались в ней ангелами небесными. Что ж, заслужили!

Примерно тогда же, в конце XIII века, появилась в Лорето и «Черная мадонна». Паломники верят, что потемневшую от времени и свечной копоти статую вырезал из кедра сам Лука, единственный евангелист, описавший события Благовещения. Скептики же считают, что автор «Черной мадонны» — безымянный местный мастер. Сейчас, впрочем, можно увидеть лишь копию знаменитой скульптуры — оригинал сгорел в 1921 году. Но, как бы то ни было, на русской иконе «Прибавление ума» запечатлена именно она, мадонна из Лорето. Все совпадает до мелочей: точно так же спеленуты Дева с младенцем, та же арка над ними, та же звездная ночь.

Историки знают, что папа римский Климент VII переписывался с великим князем московским Василием III, отцом Ивана Грозного. Приехавших в Рим русских послов свозили в Лорето — преклонить колени на пороге Святой хижины. Возможно, они и привезли домой гравюры с изображением «Черной мадонны», ставшей впоследствии прототипом «Прибавления ума». Католический образ, переделанный на московский манер.

Тесно связана с лоретской статуей и еще одна красивейшая икона — «Ключ разумения». Это, можно сказать, сестра «Прибавления ума». Наверху Богородица, а внизу — огромный, в половину всего изображения, натуральный ключ. Открывай ума палату!

Та самая первая, легендарная икона «Прибавление ума», хранившаяся в главном соборе Рыбинска, была утрачена в бурном и драматическом для русской церкви XX веке. Списков сохранилось немного. Помимо московского образа начала XVIII века из Тихвинского храма есть еще икона в Покровском храме города Тутаева Ярославской области. Накануне 1 сентября ее привозят в областной центр, чтобы все желающие могли помолиться о школьных успехах своих чад. А также о вразумлении заблудших душ, прибавлении житейской мудрости и исцелении — причем не только душевнобольных. На иконе «Прибавление ума» порой пишут пояснение, что в числе прочего она защищает «от тлетворных ветров, от озноба, от трясавицы» (лихорадки). Слова устарели, но как актуально! Разве ковид — не лихорадка, принесенная тлетворным ветром? И все же икону эту редко можно увидеть. А жаль. Ведь только дураку все всегда ясно. Умный же от прибавления ума не откажется.

Слишком сложна жизнь, а правильные решения не всегда очевидны. И мы вечно терзаемся: как поступить в той или иной ситуации, что предпочесть, по какому пути пойти? Вразуми, Царица Небесная.