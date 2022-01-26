Представители турфирм рассказали, как изменились предпочтения россиян из-за «омикрона»

Туристы проходят регистрацию на рейс из Москвы в Египет. Сейчас это одно из самых популярных направлений для отдыха / Фото: АГН Москва

Власти Греции продлили ограничения для иностранных туристов до 7 февраля. Путешественники по-прежнему должны сдавать ПЦР-тесты независимо от наличия сертификата о вакцинации. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала у представителей отрасли, какие ограничения действуют в разных странах и как изменилось поведение клиентов турфирм из-за распространения «омикрона».

Директор столичного турагентства Ирина Конфетова говорит, что сейчас туристы не стремятся покупать путевки заранее.

— Это происходит не только из-за активного распространения штамма «омикрон». Такая тенденция наблюдается на протяжении всей пандемии коронавируса. Изменилась глубина бронирования (период между датой покупки путевки и датой выезда. — «ВМ»). Все стремятся купить тур буквально за несколько дней до вылета. Так, кстати, можно найти горящие туры и сэкономить, — рассказала Ирина Конфетова.

По словам руководителя другого столичного турагентства Светланы Боймиструк, клиенты, которые опасаются потерять деньги за путевку в случае заражения COVID-19 перед путешествием, могут оформить страхование от невыезда. Эта услуга стала популярной во время пандемии.

— Путешественники оформляют страховку при покупке путевки, и в случае болезни или других непредвиденных обстоятельств им возвращают полную стоимость билета, — говорит директор турагентства. — Цена услуги составляет, как правило, от трех до пяти процентов от стоимости тура. Оформлять страховку лучше через туроператора — так дешевле.

По словам Светланы Боймиструк, сейчас путешественники чаще всего бронируют туры в Египет, Мексику, Доминикану и Объединенные Арабские Эмираты с вылетами в конце января — начале февраля. По словам эксперта по туризму Марины Чепнян, еще одно направление, которое привлекает туристов доступной ценой, — это Мальдивы.

— Отели этого государства зимой предлагают хорошие скидки. К тому же туристам нравится, что на Мальдивах, как правило, на одном острове находится только один отель. Там нет массового скопления людей. Так что Мальдивы — это отличное место, чтобы отдохнуть в уединении.

А еще при таком расположении гостиниц снижаются шансы заразиться коронавирусом, — говорит Марина Чепнян.

Директор турагентства Марина Назарова рекомендует перед бронированием путевок и поездкой в другие страны внимательно ознакомиться с антиковидными мерами, которые там действуют.

— Например, по прилете в Индию туристам нужно будет сдать ПЦР-тест прямо в аэропорту. Причем анализ придется оплатить из своего кармана. Чтобы посетить Кубу, нужно заранее заполнить санитарную декларацию на сайте местного министерства транспорта. А при заселении в отель на Кубе туристам делают бесплатный ПЦР-тест.

А некоторые страны, например Таиланд, практикуют депортацию за несоблюдение антиковидных мер. Все эти нюансы нужно обязательно изучить заранее, чтобы путешествие прошло без неприятных сюрпризов и лишних денежных трат, — посоветовала Марина Назарова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии:

— С распространением вакцинации мы отметили увеличение количества поездок. За 2021 год открылось в четыре раза больше стран, по сравнению с 2020 годом. В 2021 году из России за рубеж с туристической целью отправились почти восемь миллионов человек. Конечно, это меньше, чем в 2019-м. Но это обусловлено закрытием некоторых стран и карантинными мерами в них. Думаю, в 2022 году восстановление отрасли продолжится. Турфирмы приняли множество мер, чтобы обезопасить путешественников от лишних затрат, внедрили услугу страхования. Опасений у путешественников стало меньше.