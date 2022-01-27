Мекка для студентов: какие специальности востребованы в современной Москве

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Пандемия коронавируса внесла коррективы в предпочтения абитуриентов, и в кадровые запросы работодателей. На кого учиться, чтобы пригодиться в российской столице, изучили эксперты Аналитического центра Москвы.

Бесплатное образование стало еще доступнее

Первопрестольная — один из ведущих центров образования и науки страны: 147 высших учебных заведений, половина из которых государственные, а также 111 техникумов и колледжей, готовящих специалистов в различных сферах. За последние пять лет заметно выросла доля бюджетных мест: с 31,6% от числа выпускников в 2016 году до 42,8% в 2021 году. Значит, возможности получить бесплатное высшее образование заметно расширились. Главное — учиться и выбирать подходящую для себя профессию.

Вместе с тем в 2021 году московские вузы выпустили на 4,5% меньше специалистов, чем в 2020-м (157,7 тысяч и 165,2 тысячи соответственно). Это объясняется демографическими тенденциями и сокращением числа молодых людей в столице возраста выпуска из вуза (22-24 года). Среди выпускников две трети студентов прошли очную форму обучения, а 36% — заочную или вечернюю.

Несменяемое трио уступает позиции

Тройка лидеров по доле выпускников уже давно остается неизменной — в 2021 году больше всего дипломов о высшем образовании получили юристы, экономисты и менеджеры. Доля специалистов по законодательству и праву составляет 15% от всех выпускников минувшего года, а каждый десятый, закончивший вуз, избрал для себя экономику, почти столько же людей предпочли менеджмент. Однако при всей незыблемости этих специальностей в университетской иерархии их суммарная доля все-таки существенно снизилась: еще в 2017-м они составляли почти половину всех выпускников (48,2%), а в 2021-м немногим больше трети (34,8%). Это делает систему подготовки кадров более гибкой и диверсифицированной, что особенно важно в меняющихся реалиях.

В минувшем году заметное прибавление среди молодых специалистов наблюдалось в системе госуправления — 5,8 тысячи человек против 5,5 тысячи в 2020 (+5,6%). Больше стало и психологов — 3,9 тысячи против 3,6 тысячи годом ранее (+10,5%). Почти на 500 выпускников больше, чем в 2020 году, получили дипломы лингвистов и пиарщиков, а вот число специалистов в строительстве осталось примерно на том же уровне.

Все профессии важны, но эти особенно

Однако не всегда работодателям нужны именно те выпускники, которых подготовили вузы. В некоторых сферах наблюдается обратная тенденция – свежих кадров меньше, а профессия все более востребована.

— В ТОПе актуальных для трудоустройства сфер — IT-сектор, здравоохранение и консалтинг. Учитывая продолжающуюся пандемию, все три позиции понятны и логичны. Ограничения делают информационные технологии незаменимыми практически во всех сферах жизни общества. Что касается медицины, то специалисты этой области востребованы всегда, а особенно во время коронакризиса. Кроме того, нужны специалисты в экономике: эффективное управление в нестандартных условиях — залог стабильности и процветания любой компании или отрасли, — считает министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города (ДЭПиР) Кирилл Пуртов.

Уровень кадровой напряженности в перечисленных отраслях один из самых низких. Например, в консалтинге на одно резюме приходится около одной вакансии, в сфере IT этот индекс 1,8, то есть меньше, чем два человека на место, а в медицине на одну позицию претендует примерно три кандидата — индекс напряженности 3,3, при том, что врачей выпустилось почти на 400 меньше, чем годом ранее, добавил руководитель ДЭПиР.

А вот в юриспруденции, специалистов в которой больше всего выпускают московские вузы, сталкиваются с высокой конкуренцией: 7,8 резюме на вакансию. Также высокий конкурс на вакансиях в образовании и государственной службе — в среднем свыше семи кандидатов на одну позицию. Нелегко приходится и работникам рекламы и PR – там соискателей немногим меньше семи.

Москва — Мекка для студентов

Российская столица обладает огромным научно-профессиональным потенциалом и востребована не только у студентов со всей России, но и среди иностранцев. В 2021 году Москва заняла хорошие позиции в ведущих международных образовательных рейтингах.

В частности, российская столица поделила с Пекином 25-ю строчку рейтинга QS Quacquarelli Symonds Best StudentCities среди 114 городов мира, впервые с начала его выхода, поднявшись на девять позиций с 34 места в 2019 году.

Так, Москва занимает третье место в мире после Лондона и Сеула по числу ведущих университетов — 19 вузов столицы отмечены в различных рейтингах исследовательского центра. Кроме того, она занимает 14-ю позицию по «Активности работодателей», готовых взять к себе на работу выпускников университетов города. По этому показателю российская столица обошла Берлин, Лос-Анджелес и Милан, отмечает Кирилл Пуртов.

Признанным флагманом российского образования остается Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, с 2018 года входящий в топ-100 университетов мира по версии QS World University Rankings. Исследователи особо отмечают подготовку МГУ по естественно-научным сферам, по этим направлениям университет занимает 21 место в мире. Также ценят за рубежом подготовленных этим вузом лингвистов (24 позиция в мире) и физиков (29 место).

Среди молодых учебных заведений выделяется «Высшая школа экономики», занявшая 31 место среди молодых университетов мира. В частности, вуз расположился на 48 месте в мире в сфере общественных наук и менеджмента.

Учитывая эти показатели, закономерным выглядит тот факт, что исследователи Financial Times (fdi), оценивая инвестиционную привлекательность Москвы, отметили очень высокий уровень «Человеческого капитала» российской столицы – по этому критерию она вошла в пятерку европейских городов.